Las marcas Cervezas Gran Vía, Holycards y Goiko protagonizan la cuarta edición de Summer Night de ESIC Sevilla

SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

ESIC Sevilla ha celebrado este lunes la cuarta edición del Summer Night, evento donde cada año dan la bienvenida al verano y conectan a los asistentes con marcas y profesionales de éxito. En este sentido, la iniciativa ha contado con ponentes representantes de firmas como Cervezas Gran Vía, Holycards y Goiko.

En una nota de prensa, la organización ha destacado la presencia en este foro de Beatriz Romero, Marketing Manager de Cervezas Gran Vía; de Juan Carlos Ramos Picchi, CEO y Fundador de Pepe Pinreles y Holycards; de Enrique Lefel, Creative MKT Manager, y de Carmela Ferrero, CM de Goiko.

Durante la sesión, los empresarios han comentado sus experiencias de primera mano y los asistentes han podido conocer más la labor que hacen en sus empresas, cómo han crecido profesionalmente y algunas que otras anécdotas.

Los encargados de conducir el evento han sido Felipe Caballero, responsable de admisiones de posgrado y María Espinosa de los Monteros, responsable de admisiones del área universitaria de ESIC Sevilla. Ambos han explicado el proceso de admisión que tiene la escuela de negocio para que los estudiantes puedan acceder a ella, tal como se detalla en la nota de prensa.

La primera ponente en tomar la palabra ha sido Beatriz Romero, quien tituló su charla '100% Cerveza 0% postureo' y ha hablado al respecto "del poder del marketing, de cómo desafían a lo convencional, se atreven a soñar en grande y que no se rinde ante los obstáculos que se encuentra en un sector centenario y tan competido como es el de la cerveza". Además, ha finalizado su intervención "brindado por el futuro del marketing, para seguir desafiando los límites, que no se deje nunca de explorar nuevas tecnologías y estrategias, y se sigan creando conexiones con las personas, porque lo que no se comunica, no existe".

A continuación, ha subido al escenario Juan Carlos Ramos Picchi, quien impartió la ponencia 'HolyCards: Cofrades a los álbumes' y ha explicado su modelo de negocio y cuáles han sido los pasos que ha seguido para ser el CEO de dos empresas.

La última intervención ha sido 'De emprendimiento a love brand', con Enrique Lefel y Carmela Ferrero, representando a Goiko, quienes han compartido con los presentes los cuatro pilares de la marca "calidad, experiencia, diversificar y conectar". Además, han explicado los aprendizajes que quieren que se lleven los clientes cuando consumen Goiko como "la escucha activa, que sean curiosos, que empaticen, que sean rápidos, que no tengan miedo al cambio, que cuenten con objetivos claros y que amen lo que hagan".

Para finalizar la sesión los asistentes han disfrutado de un cóctel con música y sorteos, compartiendo espacio con personas "con las mismas inquietudes".