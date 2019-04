Marlaska dice que no conoce "la costumbre" de Coripe y que no le gusta la violencia "en ningún acto"

Publicado 22/04/2019 14:03:17 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que no conoce "la costumbre" de Coripe (Sevilla) por la que este fin de semana se quemó un muñeco que representaba al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemon. No obstante, ha asegurado que "la violencia, en cualquier manifestación", no le gusta "en ningún sitio ni en ningún acto".

A preguntas de los periodistas en Jerez de la Frontera (Cádiz), Marlaska ha añadido que "en este país hay costumbres muy arraigadas que nos definen como un país de valores, no todas, pero las pocas que resten tendrán el tiempo que tengan que tener".

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha recordado que la sede del PSOE en Cataluña ha aparecido con pintadas y ha manifestado que "todos tenemos que concurrir cada día que la convivencia sea respetuosa y pacífica, absolutamente todos".