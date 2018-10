La Macarena defiende sus "progresos" para dar "la mejor solución" a la tumba de Queipo de Llano

Actualizado 10/09/2018 14:59:46 CET

El hermano mayor asegura que avanzan las "conversaciones" y "tareas internas" para solucionar un asunto que "preocupa" a la hermandad

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El hermano mayor de la Hermandad de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, ha defendido este lunes que su institución está "progresando bastante o mucho", aunque "no adecuadamente", para "dar la mejor solución" a la reclamación relativa a que la basílica de la hermandad deje de acoger la tumba del general golpista Gonzalo Queipo de Llano, a cuenta de los fusilamientos perpetrados bajo su mando.

Durante la presentación del festival taurino de la Hermandad de la Macarena, el hermano mayor de la misma ha respondido una pregunta relativa a la controversia que rodea a la tumba del general golpista Queipo de Llano, toda vez que el pasado mes de julio se cumplieron ya dos años del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Sevilla que reclama que la basílica de la Macarena deje de acoger los restos mortales del militar. Tras ello, el Consistorio habría avisado a la entidad y a la Archidiócesis de Sevilla sobre el contenido de las leyes estatal y autonómica de memoria histórica y las obligaciones que de ellas derivan para los particulares y organizaciones privadas.

En paralelo, recordemos que merced a la nueva Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y su decreto sobre símbolos y actos contrarios a la misma, la Junta anunciaba el pasado mes de julio la creación de un "comité técnico" que se encargará de emitir un dictamen "preceptivo y vinculante" acerca de la tumba de Gonzalo Queipo de Llano, enclavada dentro de la basílica de la Macarena.

En concreto, el Gobierno andaluz detallaba que en virtud del mencionado decreto sobre símbolos y actos contrarios a la memoria histórica y democrática, el citado "comité técnico" determinará "los elementos contrarios a la memoria histórica que no hayan sido retirados o eliminados voluntariamente según el apartado sexto del articulo 32 de la ley andaluza", toda vez que dicho órgano "se encargará de estudiar, junto a otros elementos o vestigios que no hayan sido retirados voluntariamente por parte de sus titulares, la correspondiente documentación relativa a los restos de Queipo de Llano" en la basílica de la Macarena.

HABRÁ UN "INFORME PRECEPTIVO"

Dicho comité deberá emitir así "un informe preceptivo y vinculante determinando en su caso su retirada o eliminación si correspondiera", mientras en paralelo al nuevo repunte de esta controversia durante la época estival, la Hermandad de la Macarena insistía en que el columbario proyectado por la entidad "podría suponer en un futuro una posible vía de solución" al enterramiento del general golpista, una posibilidad que la hermandad estaría dispuesta a trabajar junto a la familia de Queipo de Llano.

No obstante, precisaba la entidad que "este proceso no está ni siquiera iniciado, no tiene plazos y además no depende exclusivamente de la voluntad de la hermandad". Todo ello, eso sí, con la premisa de cumplir "siempre la legalidad vigente".

Ya este lunes, el hermano mayor de la Macarena ha manifestado que su institución está "progresando bastante o mucho" sobre este asunto, aunque "no adecuadamente", tanto en sus "conversaciones con las administraciones como en las tareas internas de la hermandad", al objeto de lograr "la mejor solución a esta situación".

Al respecto, Fernández Cabrera ha asegurado que se trata de un asunto que "preocupa" a su hermandad, sobre todo porque "de la virgen (de la Macarena) se debe hablar por su caridad y no por otras cosas", toda vez que precisamente el festival taurino presentado por la hermandad está destinado a recaudar fondos para su área de Asistencia Social, que en 2017 destinó casi 400.000 euros a la atención y ayuda de hermanos, feligreses y personas necesitadas de diversa índole.