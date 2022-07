Montero replica a Bendodo que no miente: "El Gobierno intentó ayudar a Abengoa y la Junta no puso su parte"

La ministra asegura que la Junta tiene recursos para ayudar a la empresa y apunta que es cuestión de "voluntad política"

LEBRIJA (SEVILLA), 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha replicado este viernes al portavoz en funciones del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, por haberla acusado de "mentir" al decir que Abengoa podría estar reflotada si la Junta le hubiese concedido 20 millones solicitados y que le fueron denegados, un comentario que ha reiterado. "El Gobierno intentó ayudar a Abengoa y la Junta no puso su parte", ha remarcado Montero, que ha asegurado que el Ejecutivo autonómico tiene recursos para ayudar a la empresa y que lo que falta es "voluntad política".

Montero se ha expresado así en Lebrija (Sevilla) a preguntas de periodistas sobre la situación de Abengoa, abocada hacia el que puede ser uno de los mayores concursos de acreedores de la historia empresarial española después de que viese denegado esta semana un rescate de 249 millones por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El asunto ha generado un cruce de acusaciones entre la Junta y el Gobierno, que se reunirán el próximo lunes para abordar el futuro de la multinacional sevillana.

Uno de los reproches gira en torno a la afirmación por parte de Montero en el Congreso de los Diputados de que Abengoa podría estar reflotada si la Junta le hubiese concedido los 20 millones solicitados y que le fueron denegados, algo que esta semana fue respondido desde la Junta a través de Bendodo, que acusó a la ministra de mentir, apuntado además que el Gobierno andaluz "no tiene la herramienta" para otorgar ayudas directas a empresas.

"Yo nunca miento, no soy dada a trasladar cuestiones que no pueda demostrar", ha respondido este viernes la ministra. Montero ha subrayado que el Gobierno central "intentó ayudar a Abengoa y la Junta no puso su parte", una cuestión que, ha insistido, "se puede demostrar". En concreto, ha sostenido que en julio de 2020 el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó "medidas que iban acompañadas de un importante desembolso de dinero, 500 millones, que solo necesitaban que la Junta de Andalucía pusiera 20 millones en avales".

"Esa operación decayó porque la Junta no cumplió con la parte de los veinte millones, la propia compañía (Abengoa) así lo informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)", ha señalado Montero, que ha instado a consultar esos documentos para probar que dice la verdad.

De cara a la reunión del próximo lunes entre Gobierno y Junta, la ministra ha destacado que "ojalá" el Ejecutivo andaluz "en esta ocasión esté dispuesto a aportar recursos que permitan salvaguardar a la empresa". "Lo que no es cierto es que no tengan recursos para hacerlo", ha remachado, antes de apuntar que "lo que tiene que haber es voluntad política" y "alejarse de esa estrategia que ha utilizado la Junta de demonización de ayudas a las empresas".

A su juicio, esa actitud "está en la base de que hace dos años (la Junta) no quisiera contribuir a que la empresa no tuviera una oportunidad".