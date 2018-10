Sin "movimientos" sobre los puestos de la plaza del Duque tras meses del acuerdo plenario, según los vendedores

Publicado 16/10/2018 13:49:28 CET

SEVILLA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Después de que el pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobase el pasado mes de mayo "recuperar" para el uso público la céntrica plaza del Duque de la Victoria "conciliando los intereses de los comerciantes allí ubicados", acordando iniciar para ello "un cauce de diálogo" con los mismos "en cuanto a su ubicación", el colectivo de vendedores ha asegurado que de momento tal extremo no se ha traducido en "movimientos".

El presidente de la asociación de vendedores que instalan sus puestos de miércoles a domingo en la citada plaza, Francisco Javier Campos, ha manifestado a Europa Press que transcurridos casi cinco meses desde la aprobación por unanimidad de la moción promovida al respecto por Ciudadanos, el colectivo continúa con su actividad. "Cero noticias o movimientos", ha dicho Francisco Javier Campos.

En concreto, el pleno aprobó una propuesta de Ciudadanos matizada por diversas enmiendas, a favor de "recuperar" la plaza del Duque "para el uso público" pero "conciliando los intereses de los comerciantes", iniciando en paralelo "un cauce de diálogo" con los mismos "en cuanto a su ubicación", toda vez que el traslado o no de los vendedores del mercado de artesanía de este enclave centró plenamente el debate de esta propuesta.

LA SITUACIÓN DE LA PLAZA DEL DUQUE

La moción de Ciudadanos señalaba la "saturación" que padece la citada plaza, apostando por su recuperación para los peatones y la visibilidad y ensalce de la estatua que corona este espacio en honor al pintor Diego Velázquez, obra del escultor Susillo, situada en 1892 sobre un pedestal realizado por el arquitecto Juan Talavera.

Así, Cs abogaba por "establecer un diálogo con los comerciantes de la plaza, tendente a acordar su traslado a un enclave que no les suponga una merma" y les aleje del tráfico, al objeto de que la plaza del Duque esté disponible para un mejor "disfrute" ciudadano y turístico y los vendedores no estuviesen afectados por la circulación, toda vez que los comerciantes rechazan "de plano" cualquier intento de "erradicación o traslado".

En cualquier caso, durante el debate plenario, la moción fue matizada en favor de apostar mejor por "recuperar la plaza del Duque para el uso público", "conciliando los intereses de los comerciantes" y estableciendo un "diálogo" con ellos respecto a su ubicación, pero siempre teniendo en cuenta sus "intereses".

Al respecto, Francisco Javier Campos insiste en que desde aquella sesión plenaria, desde el Gobierno local del socialista Juan Espadas no ha habido "ninguna noticia", considerando que en términos generales del Ayuntamiento pretende "echar" a estos vendedores de la plaza del Duque pero "no sabe cómo" y en ocasiones incurre en algunas "fantasmadas". En ese sentido, el colectivo de vendedores defiende que está "regularizado" desde 1982 y que el traslado de los puestos no es "viable".