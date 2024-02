Muñoz avisa de que la "responsabilidad" del presupuesto de Sevilla es de Sanz y que no puede darle "un cheque en blanco"

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

En un marco en el que el Gobierno popular del Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado su decisión de gestionar la ciudad con el presupuesto prorrogado de 2023, elaborado por el anterior Gobierno del PSOE, mediante modificaciones del mismo, al no contar con apoyo político para sus cuentas propias; el Grupo socialista ha advertido de que la responsabilidad de conseguir aprobar el presupuesto corresponde al ejecutivo local, que no puede dar "un cheque en blanco" al PP dadas sus "descabelladas" iniciativas y que los populares no se han pronunciado sobre las propuestas de los socialistas.

Además, ha acusado al PP de haber convocado "por la puerta de atrás a los órganos de gobierno de las empresas públicas y organismos autónomos", para aprobar sus respectivos presupuestos anuales sin haberse pronunciado sobre las peticiones del PSOE.

El portavoz municipal del PSOE, Antonio Muñoz, ha celebrado este martes una rueda de prensa para explicar el rechazo de su grupo al proyecto presupuestario del Gobierno local del popular José Luis Sanz, que ha anunciado la prórroga presupuestaria tras no prosperar las cuentas individuales de los órganos satélite del Ayuntamiento en los órganos de gobierno de los mismos, dado el voto contrario de los grupos de oposición, que son el PSOE, Vox y Podemos-IU.

Frente a las acusaciones del PP de no haber planteado enmiendas oficiales a los nuevos presupuestos, Muñoz ha manifestado que el PP "tenía encima de la mesa un documento de propuestas socialistas para negociar el Presupuesto de 2024, sobre las que no ha trasladado ni un sí ni un no, mientras que por la puerta de atrás había convocado a los órganos de gobierno de las empresas municipales y los organismos autónomos (Urbanismo, ICAS, IMD, Contursa, Real Alcázar, Agencia Tributaria, etcétera) para aprobar sus respectivos presupuestos anuales".

EL PSOE DEFIENDE QUE NO HA DEJADO LAS NEGOCIACIONES

"Este hecho, sin que exista avance alguno en cuanto a las propuestas del PSOE entregadas, ha conducido a un punto de no retorno en la posición socialista. El escenario que se plantea, por tanto, es el de la prórroga presupuestaria", ha dicho Muñoz, defendiendo que su grupo no se ha levantado "en ningún momento de las negociaciones".

Al punto, ha recordado el apoyo del PP a las ordenanzas fiscales de este año y a diferentes modificaciones presupuestarias promovidas por el Gobierno local del PP, por el interés general de la ciudad.

QUIÉN CORRESPONDE LA RESPONSABILIDAD

"La responsabilidad de que la ciudad tenga presupuesto es de quien gobierna, que es Sanz. No se le puede achacar a la oposición", ha aseverado Muñoz, acusando al PP de "incapacidad para negociar".

"No podemos dar un cheque en blanco para ideas descabelladas como privatizar la Plaza de España; para ideas sin consenso, como la ordenanza de veladores; para ideas que desmantelan la cultura, la Memoria Democrática o la lucha contra el cambio climático; para ideas que paralicen proyectos de ciudad, como reivindicar la Ley de Capitalidad o proyectos de inversión como la reurbanización del Casino de la Exposición, la segunda fase de Torneo o el desarrollo de una ciudad más saludable, menos contaminada y con una movilidad más sostenible a través del Plan Respira", ha advertido el portavoz municipal del PP.