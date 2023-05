Muñoz reivindica con "orgullo" el trabajo hecho en Sevilla y la "campaña limpia" del PSOE y pide "votar, votar" el 28M

SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla y candidato del PSOE a la reelección, Antonio Muñoz, ha cerrado este viernes la campaña electoral reconociendo que se siente "orgulloso" del trabajo realizado en la recta final del mandato, en la que cogió el bastón de mando de la Plaza Nueva de manos del anterior regidor Juan Espadas; defendiendo la necesidad de "no dar ni un paso atrás" para no "frenar" a una Sevilla "lanzada"; poniendo el énfasis en la "campaña limpia" del PSOE en estas elecciones y pidiendo "votar y votar" para decir "stop a los negacionistas del cambio climático, a los que reniegan de la diversidad, a los que niegan la violencia machista y a los que no hacen política de barrio".

Así se ha manifestado en el mitin de cierre de campaña celebrado por los socialistas sevillanos en el barrio de La Barzona, en la Macarena, donde Muñoz ha insistido en que su proyecto son los barrios, "y lo hemos demostrado con creces", ha apostillado. "Si somos ambiciosos, como yo lo soy, a esta ciudad no la va a conocer nadie. La vamos a poner como referente de la reducción de las desigualdades, de la cultura, del respeto al patrimonio, de la igualdad", ha enumerado el candidato.

Antonio Muñoz ha alertado de la posibilidad de que, tras el próximo domingo 28 de mayo, Sevilla "quede anquilosada, frenada", por lo que ha hecho un llamamiento "a los jóvenes, a los desencantados de la política y a los que piensan que todos somos lo mismo" para que "confíen en el proyecto lanzado" que propone el PSOE para los próximos cuatro años "decisivos" que encara la capital hispalense. "Ni un paso atrás", ha clamado. En este sentido, ha resaltado las "grandes transformaciones" que están en marcha en la ciudad y ha apuntado que, en los próximos cuatro años, "lo importante" serán las "inversiones que seamos capaces de llevar a cabo en los barrios. Ésa es la diferencia de cuando gobernamos nosotros a cuando gobierna la derecha".

El alcalde y candidato a la reelección se ha mostrado una vez más confiado en que el PSOE será la fuerza política más votada el 28M y en que "seguiré siendo alcalde". "Sevilla no se merece esa descripción de una ciudad triste, de una ciudad en blanco y negro donde no pasa nada y que espanta a los inversores. Eso es mentira", ha sostenido. En alusión al PP, ha apuntado que "no es creíble absolutamente para nadie" el discurso "apocalíptico" sobre una ciudad en la que "no pasa absolutamente nada".

Ha defendido, por último, que Sevilla --"con el Metro en marcha, la ampliación del tranvía en marcha y el tranvibús licitado-- es una ciudad "referente" en igualdad, en políticas sociales, en diversidad, en memoria democrática y que "seguiré reivindicando" que haya una Ley de Capitalidad que reconozca lo que recoge el Estatuto de Autonomía: que Sevilla es la capital de Andalucía.

Antes que Montero y Muñoz ha intervenido en este acto el secretario provincial del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, que ha comenzado dando la bienvenida a los asistentes al mitin y augurando que los socialistas "vamos a ganar muy bien en Sevilla" en las elecciones del domingo, "con solvencia y con fuerza", al tiempo que ha alabado a Antonio Muñoz por estar "entre los dos alcaldes mejores de España": "Los dos nacimos en La Rinconada", ha bromeado el también regidor de dicho municipio sevillano.

El líder del PSOE de Sevilla ha elogiado al alcalde y candidato socialista de la capital porque "no se puede trabajar más, generar más ilusión, más equilibrio en esta ciudad, entre la ciudad eterna, entre nuestras tradiciones, la identidad de Sevilla, que los socialistas respetamos, pero con vistas al futuro, dándole esperanza a la gente", según ha sostenido Javier Fernández antes de pedir "a la gente que nos vuelva a prestar el voto por cuatro años más, porque vamos a cumplir con todos los compromisos".

"Traemos el aval de los cumplimientos", ha proclamado en ese sentido el dirigente socialista, que ha añadido que el único "pacto cerrado ya" que tienen los socialistas para después de las elecciones es "con Sevilla y con los sevillanos", según ha subrayado antes de concluir sentenciando que "si ganamos nosotros, gana la gente".