La ONCE dedica el cupón del próximo Lunes Santo al Cristo de la Esperanza de Arahal (Sevilla) en su 75 aniversario

Presentación del cupón de la ONCE dedicado al Cristo de la Esperanza de Arahal en su 75 aniversario. - ONCE

SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo 11 de abril, Lunes Santo, al 75 Aniversario del Santísimo Cristo de la Esperanza de Arahal (Sevilla). El sudelegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, José Antonio Toledo, y la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Isabel Visruet, han presentado este martes la imagen de este cupón al alcalde de Arahal, Miguel Ángel Márquez (IU), y al hermano mayor de la Hermandad, Francisco Javier Rodríguez, en un acto celebrado en la sede de la Hermandad Sacramental, y al que ha asistido también el director de la Agencia de la ONCE en Utrera, David Pinillos.

Cinco millones y medio de cupones llevan como imagen un primer plano del rostro de Cristo crucificado junto al escudo de la Hermandad y la leyenda de esta aniversario, según la información facilitada por la ONCE en una nota de prensa. Toledo ha reivindicado la "importancia social" de las hermandades y su compromiso con las personas más vulnerables, a la vez que ha subrayado "el valor patrimonial, cultural y social" del Cristo de la Esperanza de Arahal, "un ejemplo --ha apostillado-- de cómo las tradiciones más populares entroncan con los mejores valores que identifican a la sociedad".

En este sentido, ha elogiado la labor social "callada y silenciosa" que despliega la cofradía arahalense tanto en el fomento de la donación de órganos y tejidos, como su trabajo en el campo del voluntariado o de ayuda a las familias con mayores necesidades. "A la riqueza patrimonial de los pasos se suma el tesoro humano que supone el ejercicio de la solidaridad --ha subrayado el sbudelegado territorial de la ONCE--". "Nos reconforta como sociedad y nos da un ejemplo sobre cómo tratar de ser mejores para hacer la vida más fácil, derribar barreras, y construir un mundo mejor".

El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y seis euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado, así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.