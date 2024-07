La oposición afea a Sanz el "maquillaje" de su gestión: "Ha enfriado los motores y se ha perdido un año en Sevilla"

PSOE, Vox y Con Podemos-IU coinciden en el "silencio cómplice" ante San Telmo durante el debate sobre el estado de la ciudad

SEVILLA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La "falta de limpieza" en la ciudad, la "parálisis" en este primer año de mandato, el "silencio cómplice" ante la Junta de Andalucía y un modelo de gestión en el día a día "en el que no escuchan a los vecinos" han sido algunos de los reproches al alcalde lanzados por los grupos de la oposición durante el debate del estado sobre la ciudad. Cuestiones en las que, de un modo u otro, han coincidido las tres formaciones políticas y que ha aprovechado el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, para criticar esa visión unívoca.

"Han debido quedar los tres grupos esta semana para preparar la intervención, que ha sido la misma, y dibujar así esa Sevilla negra, apocalíptica y hundida", ha añadido Bueno, quien se ha mostrado "sorprendido" por el hecho que Vox "se alinee con el resto de los grupos, esos a los que llama 'socialcomunistas'". "En este primer año se ha avanzado mucho a pesar de las trabas que nos hemos encontrado".

En este sentido, el portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha comenzado su intervención destacando la "actitud enfermiza" del alcalde "al hablar siempre del pasado" y le ha acusado de mentir en cuanto a los datos aportados cuando se ha referido al balance de gestión del anterior equipo de gobierno.

"Destinamos siete millones a Lipasam, no 'cero euros', como ha dicho, y fueron más de 200 viviendas las que entregamos, no 80, como ha trasladado, y así podríamos seguir", ha afirmado Muñoz, quien ha calificado el periodo de Sanz como alcalde de "año perdido y de parálisis en la ciudad". "Se ha limitado a cambiar cuatro farolas y a la consulta de la Feria".

"Sevilla está sin rumbo, usted tiene fecha de caducidad, ha rotos líneas de comunicación con los barrios y no defiende la ciudad ante San Telmo: es la opinión generalizada de los vecinos. Si visitara los barrios se encontraría con estos trazos que componen el retrato de este primer año", ha subrayado el portavoz socialista.

Por otro lado, en respuesta al comentario del alcalde acerca de que "había arrancado los motores para que la ciudad funcione", Muñoz ha señalado que, "al contrario, los ha enfriado"; si no, "ahí están los casos de Artillería, la Agencia Espacial o el Lope de Vega". "En este tiempo, la ciudad ha sufrido un retroceso en materia de igualdad y derechos sociales, de apuesta por la ciencia y de memoria democrática, entre otros ámbitos"

Asimismo, Muñoz ha rechazado el argumento de 'bloqueo' de su grupo municipal empleado por el Gobierno local en reiteradas ocasiones. "Por mil veces repetida una mentira, no se convierte en realidad' y ha esgrimido para ello la aprobación, con el apoyo del PSOE, de algunas de las modificaciones presupuestarias llevadas al pleno.

Para terminar su intervención, Muñoz "ha tendido la mano" al equipo de gobierno y ha detallado los cuatro pactos propuestos por su grupo municipal que anunció este miércoles, relacionados con las zonas de transformación social, "donde son necesarias estrategias transversales", las conmemoraciones del 27 y del 29 y la educación pública.

Sanz ha dado la "bienvenida" a todos esos pactos, si bien ha recriminado al portavoz socialistas "las dos caras" que muestra en el pleno. "Trae esas propuestas pero no tiene interés en dialogar, fruto de que su partido está desnortado".

'MAQUILLAJE DE LA GESTIÓN'

La portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha afeado a Sanz el "maquillaje" de su gestión y ha criticado que dedicara la mayor parte de su intervención a hablar de la oposición. A continuación, ha enumerado aquellos aspectos negativos que, en su opinión, predominan en la ciudad, como la suciedad, "dado que la situación ha empeorado". "Se ha limitado a limpiar un par de puntos concretos y a publicar algunos vídeos de propaganda. Era cuestión de tiempo que aparecieran plagas de ratas en Los Remedios y Sevilla Este".

Peláez también ha criticado el estadi de la ciudad en materia de transportes, "con el cierre pendiente de la SE-40 o la falta de trenes para el tranvía", situándose "en el vagón de cola de las inversiones". "Su plan de movilidad se limita a terminar los proyectos socialistas", ha añadido, al tiempo que ha dibujado un panorama negro en lo que a la inseguridad se refiere: "en la Macarena es alarmante".

LOS PISOS TURÍSTICOS, 'LA ASIGNATURA PENDIENTE'

Por su parte, la portavoz de Con Podemos-IU, Susana Hornillo, ha señalado que la regulación de los pisos turísticos es "el mayor esperpento" de la gestión del Gobierno local y la "asignatura para septiembre". "Han aprobado 1.600 licencias durante su mandato, y todos los alquileres superan ya el 30% del Salario Mínimo Profesional (SMI)".

Hornillo también ha criticado que "no escuche a la ciudadanía". En etse sentido, "No hay una acción política que no haya tenido reacción vecinal". "Las trabajadoras sociales están en fraude de ley, en Pino Montano reclaman la recogida neumática de basura, Mesa del Árbol y Salvemos el Anillo Verde andan con protestas, al igual que la plataforma Ronda Urbana Norte... y así otras tantas entidades".

RESPUESTA DEL GOBIERNO LOCAL

Bueno, que ha insistido en la idea de los avances logrados, aunque "queda mucho por hacer", ha reprochado a Hornillo su 'turismofobia' --"por supuesto que hay que ordenar el sector, pero no crear esa semilla"- y a Peláez, que "estén en tierra de nadie y se hayan quedado sin discurso". "Le han dicho su jefe (Santiago Abascal) que no pueden gobernar y lo pagan con nosotros".

A muñoz le ha criticado la "venta de humo" propia de su gestión, momento en el que, para apoyar ese argumento, ha mostrado mediante recortes de prensa con fotos de Muñoz frente al mercado de la Puerta de la Carne o el solar de la Torre de la Plata para anunciar proyectos "que no se han realizado".

En cuanto a las viviendas de uso turístico (VUT) le ha responsabilizado de que en las zonas más saturadas "se puedan seguir dando licencias" y ha señalado al respecto las contradicciones del PSOE en muchas materias, "al decir una cosa y votar lo contrario", ha concluido el portavoz del Gobierno local.