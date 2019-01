Participa e IU piden a Espadas la renovación "urgente" del plan de familias con niños en riesgo de exclusión

Publicado 14/01/2019 16:21:43 CET

SEVILLA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, y la concejala de Participa Sevilla Cristina Honorato han exigido este lunes al gobierno local de Juan Espadas (PSOE) que dé una solución "urgente" a las trabajadoras y personas usuarias del Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo (ETF), ya que "este servicio fundamental finalizó el pasado 11 de enero" y se sigue "sin saber" nada acerca de su necesaria renovación.

La falta del citado programa, según estas fuerzas, no sólo deja en una situación de desamparo a los trabajadores, sino también a familias que "ya no son atendidas en los servicios sociales". "No es solo una cuestión laboral, sino que el PSOE da la espalda a las personas con mayores dificultades de la ciudad. Estos profesionales llevan más de 16 años desarrollando una magnífica labor social con una población especialmente vulnerable, preservando los derechos y promoviendo el desarrollo integral de los menores", han denunciado.

Tanto Participa como IU han recordado que este tema no es nuevo para el gobierno local, pues ya este verano se denunció que esta situación podría darse. "Hace más de seis meses que se sabe y hoy las trabajadoras están en la calle y las familias desatendidas".

Rojas y Honorato han recordado igualmente que Espadas "tenía alternativas en su mano que no ha utilizado". "Existen varias sentencias del Tribunal Supremo que se podrían haber utilizado para mantener a estas personas en sus puestos hasta que salga el nuevo programa. Además, podría haber recurrido al Decreto 494/2015, de 1 de diciembre, como hacen la gran mayoría de los ayuntamientos andaluces, que obliga a mantener las condiciones laborales sin interrupciones de los trabajadores del programa ETF, lo que, sin lugar a dudas, redunda también en beneficio de las familias a las que se atiende. Es, como siempre, más una cuestión de voluntad política".

Este "drama social" provocado por la "inacción" de Espadas pone en evidencia, según Participa e IU, "la renuncia del PSOE a reforzar los servicios sociales" y a dotar de estabilidad a su plantilla, incumpliendo así la moción aprobada al respecto en el pleno del pasado mes de octubre, a propuesta de IU y Participa.

"Espadas sigue dando la espalda a los barrios y a estas trabajadoras que aunque no estén en plantilla hacen una labor fundamental con las personas más vulnerables". El "colapso" de los servicios sociales municipales "es una constante en este mandato", como visibilizó la huelga de su plantilla el 18 de octubre, la espera de personal para el programa Zonas o la finalización el 1 de enero del plan de refuerzo que incluía a casi 50 trabajadores, han recordado.