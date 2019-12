Partidarios de patinetes ven bien rebautizar el carril bici de Sevilla y critican a "ciclistas que no son ecologistas"

Publicado 16/12/2019 17:31:04 CET

SEVILLA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Movilidad Personal Ecológica de Sevilla (Ampes) ha manifestado este lunes que la propuesta de Ciudadanos en el Ayuntamiento de rebautizar los carriles bici por carriles de movilidad alternativa, de manera que su denominación sea "inclusiva" y recoja "la realidad de su uso", es "algo natural", y ha criticado que la capital andaluza es "una anomalía entre las grandes ciudades de España porque en ella hay colectivos ciclistas que no son ecologistas, odian la incorporación de otros medios de movilidad sostenibles y prefieren que haya más coches y menos patinetes eléctricos".

Es más, en un comunicado, Ampes afirma que la propuesta de Ciudadanos "se queda corta" porque debería incluir la conversión de la sectaria Oficina de la Bicicleta en una Oficina de ecología urbana que promueva, no sólo todo tipo de vehículos ecológicos y sostenibles, sino también la creación de "pulmones verdes" en cada barrio y de "pasillos ecológicos" que los unan y, por tanto, el cuidado del arbolado urbano.

La asociación que engloba a los partidarios de los patinetes eléctricos se manifiesta así después de que el jueves día 12 la asociación de ciclistas A Contramano haya asegurado que cambiar el nombre de los carriles bici tendría "efectos dramáticos sobre los futuros usos" de estas vías y que el término 'carril de movilidad alternativa' carece de significado legal.

"A contramano considera dramático el cambio de nombre, mientras promueve que miles de personas en Sevilla no puedan utilizar el vehículo que más les conviene o deban hacerlo asumiendo grandes riesgos", abunda Ampes, que subraya que con todas sus virtudes, la bicicleta "no es un vehículo universal" porque "no la pueden utilizar quienes padecen algunas dolencias ni quienes quieren guardar su vehículo debajo de su mesa mientras trabajan o en su casa mientras duermen".

A su juicio, "adaptar un nombre a la realidad de su uso no es dramático", pero sí lo es que las bicicletas tengan en Sevilla 16.000 plazas de aparcamiento, según sus cifras, y los patinetes "ninguna".

El cambio de nomenclatura del carril "no es una amenaza" contra las bicicletas y, si lo fuese, "no lo consentiríamos", incide la entidad, que afirma que amenaza es que los patinetes eléctricos y los demás vehículos de movilidad personal tengan que "circular con tan escasa potencia que es insuficiente para frenar con seguridad o para transportar a las personas de mayor peso, discriminadas por su tamaño o por enfermedades como la obesidad mórbida".

Ampes zanja que "es dramático que en Sevilla, la tercera ciudad más visitada de España, multen a los turistas que puedan acceder a la ciudad con sus vehículos de movilidad personal" que traen, por ejemplo, en los trenes o en los maleteros de sus coches, porque las limitaciones que impone la regulación local "es inverosímil en las poblaciones de las que proceden". "Dramático es que el Ayuntamiento y A Contramano hayan convertido los vehículos de movilidad personal en Sevilla en la chatarrería de Europa, ya que solo se pueden usar los vehículos que ya no se fabrican por su inseguridad o juguetes que no se deberían usar en la vía pública", concluye.