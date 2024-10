El pasado, presente y futuro de la música española se reúnen en Sevilla en los Premios Radiolé 2024

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pasado, el presente y el futuro de la música española se reunieron en Sevilla este viernes con motivo de los Premios Radiolé 2024. Rosario, Mocedades, Marta Santos, Diana Navarro, Siempre Así, Raya Real, El Arrebato, Erika Leiva, María de la Colina y Pedro el Granaíno fueron los ganadores de esta edición, que se celebró en un "abarrotado" Auditorio Nissan Cartuja y estuvo presentada por Joaquín Hurtado, subdirector de Radiolé y Cadena Dial, según explica la empresa propietaria de la cadena, Prisa, en un comunicado.

Los Premios Radiolé 2024 reconocieron el éxito logrado en los últimos meses por Marta Santos, que cantó 'La vida entera' y 'Algo sencillito' tras recoger el trofeo que le entregaron Carlos Oliveros, gerente de Eventos y Musicales de Prisa en Andalucía, Ceuta y Melilla, y La Flaka.

La gala también acogió el estreno de 'Mi León', la nueva canción de La Húngara y su hija, Laury La Hungarilla. Tras interpretar el tema, la artista dio un galardón a Mocedades, que "hizo vibrar" a todos los asistentes con un 'medley' de sus grandes éxitos y quiso tener un recuerdo con Ana Bejerano, cantante fallecida en 2022, y con Luis Hornedo, que no pudo asistir por problemas de cadera.

"Me hace mucha ilusión ser triplemente premiado por Radiolé. Yo no soñaba con esto, con ser premiado en mi tierra, tenía sueños más pequeñitos. Pero uno se va esforzando, va mejorando y consigue que sus sueños se vayan agrandando. Hay muchos exagerados que dicen que estoy siempre sonriendo pero es que si yo no sonriera hoy, le faltaría el respeto al niño de ocho años que soñaba con dedicarse algún día a esto", declaró por su parte El Arrebato, que interpretó su tema 'Gente luminosa'.

Raya Real también recibió el reconocimiento de los Premios Radiolé. Carmelo Millán, fundador del grupo, confesó que pondrá el trofeo en su despacho "para recrearme en la lucha y la entrega, en el esfuerzo de tantos años". Diana Navarro agradeció su galardón "a todos los que hacen posible que los artistas podamos cumplir el sueño de seguir cantando". Tras el discurso, la malagueña emocionó al público con 'Se dice' y 'No me llames Dolores', dos canciones de su disco 'De la Piquer a la Navarro'.

Los integrantes de Siempre Así, que interpretaron 'A mi manera' durante la gala, recogieron el premio que les entregó Mari Ángeles Maisanaba, vicepresidenta de la asociación Autismo Sevilla. "Gracias a los que trabajan en Radiolé y a los que la escuchamos. Es la radio que apuesta por nuestra música, por la música de raíz, que es lo que une a nuestra tierra", recalcaron sus integrantes.

Luis Ybarra, colaborador de Radiolé y director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, fue el encargado de entregar el premio 'Temple y Pureza' a Pedro el Granaíno. El cantaor, que interpretó en directo 'Vidalita lastimera', puso en valor el trabajo de difusión que realizan tanto Radiolé como la Bienal de Flamenco. El premio 'Vente por Sevillanas' recayó en esta ocasión en María de la Colina, que "hipnotizó" a todos los asistentes con 'Cómo quieres que te olvide' y tuvo un recuerdo para Mila Ortiz durante su intervención. "Llevo 40 años en la música, son muchos años, y lo único que puedo decir es muchas gracias", añadió.

La lista de galardonados la completó Erika Leiva, que versionó 'No sé olvidar', de Alejandro Fernández. "Gracias a los que me han ayudado en este camino y a los que seguirán haciéndolo. A mis padres, que siempre apostaron por mí y se sacrificaron para que mi sueño se cumpliera. Tengo claro que, hoy por hoy, soy quien soy gracias a ellos", afirmó.

Además, el evento contó con las actuaciones de Lucrecia ('Amor puro'), La Flaka ('A mi aire'), Elena Vargas ('Mentira'), Luis Cortés ('Que me lleve el aire'), Moisés Losada ('Me gusta la gente' y 'Agua salá'), Davinia ('Tus mentiras') o de Marina Carmona junto a Losada ('Qué bonito').