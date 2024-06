La periodista Anabel Díez ve polarización en el periodismo y aboga por un trabajo "colectivo" contra la desinformación

CARMONA (SEVILLA), 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios y periodista de El País, Anabel Díez, ha advertido que "la polarización ha llegado a todos los sectores y a todos los colectivos profesionales, incluido el periodismo". "No somos una burbuja aparte", ha resaltado, al tiempo que ha apostillado que no pierde la esperanza en el "buen periodismo" y ha llamado a combatir de forma "colectiva" la desinformación.

En una entrevista concedida a Europa Press, en el marco de los Curso de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Carmona (Sevilla), Díez ha subrayado que "mi expectativa y mi fe en el buen periodismo son infinitas, por las nuevas generaciones y por la creencia de que todavía hay editores que sí saben cuál es la función del periodismo, que es informar a la sociedad, no hacer política, no hacer partidismo y no contribuir a la crispación".

La periodista participa en el seminario 'El Periodismo en la edad de oro de la desinformación y la mentira’, que ha comenzado este martes en la sede de la UPO en Carmona, dirigido por el presidente de la Asociación de Prensa de Sevilla, Rafael Rodríguez Guerrero. Este curso ha estado coordinado, además, por la gerente de la Asociación de la Prensa de Sevilla y vicepresidenta segunda de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Carolina Fernández García, y la periodista y directiva de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Reyes Lama Bellver.

Díez se ha mostrado preocupada el fenómeno de los bulos y las noticias falsas en el ámbito periodístico y ha asegurado que el trabajo para terminar con la desinformación "tiene que ser colectivo". "Debe de surgir el debate en las asociaciones profesionales y la propia profesión sin necesidad de que nos digan desde los poderes públicos qué es lo que se debe hacer, sino que seamos nosotros mismos los que con una buena práctica del periodismo denunciemos el mal periodismo", ha explicado.

Así, ha mencionado como una posible aliada en este aspecto a la inteligencia artificial, señalando que "como todo avance revolucionario, la inteligencia artificial es un instrumento muy poderoso, muy útil para muchas materias", pero que "exige vigilancia para que no haya mentiras ni manipulación. Como muy bien ha hecho el Parlamento, ha creado una ley que entrará paulatinamente en vigor en los 27 países para regular su uso". Ha añadido que, en ningún caso, "la inteligencia artificial puede sustituir al periodismo. El periodista puede utilizarla, no al revés".

Además de tener que hacerle frente a la desinformación que existe actualmente, el periodismo está experimentando una "situación de perturbación dentro y fuera del Congreso", ha advertido la periodista al opinar sobre el caso del jefe de prensa de la formación política Se acabó la fiesta, liderada por Alvise Pérez, Vito Quiles.

A este respecto, ha detallado que desde la Asociación de Periodistas Parlamentarios "hemos lanzado varios comunicados, junto con la Asociación de la Prensa de Madrid y la Federación de Asociaciones de la Prensa en España". "Si un periodista pasa a ejercer la noble acción política y es el portavoz de un partido, no puede sentarse al lado de los periodistas que preguntan a todos los portavoces de los partidos políticos", ha añadido, concluyendo que "si pasas a ser político, es incompatible con el ejercicio de la profesión periodística".