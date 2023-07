La plantilla de la cita previa de Salud Responde se despide del servicio tras 17 años al no ser renovado su contrato

SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Atento Impulsa, un centro especial de empleo encargado de la gestión del servicio de cita previa de Salud Responde para la atención primaria; se despidió el pasado viernes por la noche de dicho servicio, al expirar el contrato adjudicado por la Junta de Andalucía para ello y optar la Administración autonómica por no licitar una nueva contratación, al objeto de centralizar el servicio en las instalaciones jiennenses de Salud Responde y dotar al mismo de un sistema de locuciones y una aplicación digital para teléfonos móviles inteligentes.

El centro de Atento Impulsa dejó de prestar el servicio de cita previa de Salud Responde para la atención primaria a las 23,59 horas del pasado viernes, al expirar entonces el contrato mediante el cual dicho centro estaba encargado de la labor; asistiendo al cierre del servicio la extrabajadora del mismo Pilar Moreno, la presidenta del comité de empresa, Victoria Nottingham Ros; el teleoperador Manuel Muñoz; Marisa Avalo, teleoperadora y también miembro del comité; y José María Rodríguez, coordinador del servicio.

Pilar Moreno y Manuel Muñoz, según destaca el comité de empresa, "abrieron el servicio hace 17 años y juntos lo han cerrado" la noche del pasado viernes.

Victoria Nottingham, presidenta del comité de empresa de Atento Impulsa por UGT, explicaba recientemente que la entidad, con una plantilla de unas 37 personas, la inmensa mayoría de ellas con algún grado de discapacidad; acumulaba "17 años" de prestación "personalizada" del servicio de cita previa para Salud Responde, principalmente para la atención primaria en los centros de salud.

Pero según sus palabras, la Administración andaluza ha decidido "no licitar" un nuevo contrato al que pudiese optar la entidad para continuar prestando este servicio, porque la idea es que la gestión de este servicio de cita previa esté centralizada en la sede de Salud Responde en Jaén y canalizada además a través de "un sistema de locuciones y por una aplicación" digital.

"O sea, sustituidos por máquinas", criticaba Victoria Nottingham, lamentando la desaparición de la actividad y la situación de "mucha gente mayor a la que no se le puede someter a pedir una cita por una aplicación que probablemente no pueda manejar o con una locución que no soluciona nada".