La plataforma del Polígono Sur de Sevilla achaca las infracciones a la falta de "medidas" y no ve necesaria la UME

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Nosotros También Somos Sevilla, que aglutina a diversos colectivos del Polígono Sur, ha considerado este viernes que las vistosas reuniones de vecinos celebradas en la calle incumpliendo las restricciones del estado de alarma decretado para intentar detener la expansión del coronavirus Covid-19, derivan de no haber promovido antes con éxito "las medidas" de concienciación y socialización sobre las personas de la zona que incumplen la convivencia, opinando que el entorno no necesita a la Unidad Militar de Emergencias (UME), sino mejor vigilancia policial y trabajo social.

Rosario García, portavoz de dicha plataforma del Polígono Sur, ha señalado en declaraciones a Europa Press las diversas denuncias ciudadanas respecto a determinados vecinos de esta zona de Sevilla que no estarían cumpliendo el obligado confinamiento en los hogares impuesto mediante el estado de alarma, al objeto de frenar la propagación del coronavirus Covid-19. Tal extremo se habría traducido incluso en concentraciones callejeras en plena noche, con música incluida, como ella misma alertaba días atrás.

Estos incumplimientos del estado de alarma, que restringe los movimientos de la ciudadanía a los desplazamientos laborales o para la adquisición de productos alimenticios o de primera necesidad, entre las pocas causas justificadas, son a su juicio el reflejo de situaciones de omisión de la convivencia que "sucedían ya" en el Polígono Sur, una zona de Sevilla marcada por las situaciones de exclusión social, la delincuencia y otras lacras.

Por eso, ha insistido en que tales incumplimientos derivan de que "las administraciones no han tomado antes medidas" efectivas en materia de concienciación y socialización de quienes no cumplen las normas, es decir que los poderes "no han hecho" suficiente para impedir que el otrora "grupo reducido" de personas del Polígono Sur que no se atenía a las normas de convivencia se haya "agrandado" a lo largo de los años.

LAS "CANDELAS"

A tal efecto, ha lamentado por ejemplo que a lo largo de los tiempos no se haya actuado lo suficiente contra las "candelas" o fogatas nocturnas en plena calle del Polígono Sur.

Del mismo modo, ha llamado a huir de los prejuicios, porque según avisa, las infracciones protagonizadas por tales personas no representan a toda la ciudadanía del Polígono Sur, donde según ha insistido hay muchos vecinos que están acatando plenamente las medidas restrictivas del estado de alarma.

Finalmente, y después de que el comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón, haya insistido en su demanda de que Unidad Militar de Emergencias patrulle la zona, Rosario García ha considerado que en estos barrios de Sevilla "no hace falta sacar al Ejército", sino una mejor presencia policial y más trabajo social en todos los ámbitos. "A quienes no cumplen, que se les obligue", ha aseverado, llamando además a reforzar la ayuda social para cubrir las necesidades de los vecinos del barrio en situación de exclusión social.