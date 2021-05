Pleno de Diputación de Sevilla aprueba pedir a Junta "auxilio económico" para las entidades locales ante la Covid

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado la moción presentada por Adelante Sevilla, con el apoyo de PSOE y pese al no de PP, Cs y Vox, para pedir a la Junta de Andalucía "auxilio económico" para las entidades locales con el objetivo de afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria, económica y social derivada de la pandemia de la Covid-19.

Concretamente, la moción recoge instar a la Junta de Andalucía a crear de manera urgente el Fondo Andaluz de Reconstrucción Local por un valor de 550 millones, "un 18 por ciento del fondo que se exige al Estado; a acordar que las entidades locales puedan participar de forma directa de lo fondos React-EU que han sido consignados a las comunidaes, en el caso de Andalucía 1.881 millones de euros, en un porcentaje de, al menos un 14,6 por ciento (275 millones), y a fijar en junio el reparto de esos fondos.

También, se recoge instar a la Junta de Andalucía a la puesta en marcha de manera urgente de un plan de empleo a través de los ayuntamientos con 391 millones para este año y 278 millones para 2023; además de acordar un nuevo marco de colaboración con las entidades locales sobre el que se base la paulatina transición de distintas convocatorias de ayudas condicionadas al aumento de fondos incondicionados hacia los ayuntamientos, así como establecer un acuerdo para la devolución de los 870 millones de la Patrica. Por último, pide impulsar la lista de espera regional para la provisión, con carácter interino, de puestos reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional teniendo en cuenta la demanda de muchos Ayuntamientos para su cobertura.

En su intervención, la diputada provincial de Adelante María Izquierdo ha señalado que los ayuntamientos están "en primera línea pero bastante solos a la hora de afrontar la pandemia". "Las entidades locales no pueden seguir asumiendo competencias propias e impropias", sentencia, advirtiendo de que la Junta "no ha dotado de ningún mecanismo de diálogo con estas entidades que están más cerca de los ciudadanos". "La Junta sigue inmersa en su línea austericida. Se prometen muchos planes pero no terminan de materializarse", sentencia.

Tras ello, el portavoz del PSOE, Antonio Conde, que ha iniciado su intervención poniendo en valor la labor de la Diputación y la defensa del municipalismo, ha pedido "corresponsabilidad y tratar de gestionar de manera compartida". En este sentido, aboga por dar una mayor autonomía a los ayuntamientos y ha subrayado que "menos mal que existe un gobierno" --en referencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez-- que ha actuado ante la situación empresarial y de empleo en el país en la pandemia, subrayando medidas como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), entre otros. "Se están haciendo las cosas pensando en la gente, mientras otros sólo estarán pensando en poner excusas", sentencia.

La diputada del PP María Helena Romero indica que esta ha criticado la gestión realizada por los gobiernos socialistas y de izquierdas y ha subrayado los incrementos de partidas puestos en marcha por el gobierno de Juanma Moreno, destacando además el desarrollo del plan Aire. "La proposición de Adelante retuerce la realidad", sentencia, tras añadir que en el reparto de los fondos europeos el Gobierno "discrimina" a Andalucía.

De su lado, el diputado de Cs Manuel Benjumea ha criticado la moción partidista e incongruente" de Adelante, con "un ataque gratuito" al gobierno de la Junta. "Creemos en el municipalismo y en la coordinación entre Administraciones", subraya, dejando claro que se está del lado de los ayuntamientos. Tras defender la labor que se está haciendo en la materia desde la Junta, ha pedido "remar juntos".

El portavoz de Vox, Rafael García Ortiz, pide a Adelante mirar dentro de su propio partido en el Gobierno central y "deje de culpar a la Junta como culpable de todos los males en la provincia", recordando que su formación cuenta con el ministerio de Trabajo.