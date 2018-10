Espadas saca adelante un presupuesto "de izquierda centrada" con apoyo de Cs y abstención del PP

Actualizado 14/02/2018 13:19:17 CET

SEVILLA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este miércoles inicialmente el proyecto de presupuestos para 2018, con el apoyo de PSOE y Cs, la abstención de PP y el voto en contra de Participa Sevilla e IU, unas cuentas "sociales y de izquierdas" con las que "gana Sevilla", según ha manifestado el alcalde hispalense, el socialista Juan Espadas.

Frente a ello, Participa e IU ha recriminado los "incumplimientos" de acuerdos anteriores, asegurando que éste no es su presupuesto y que no resolverá los problemas de la ciudad. Sin embargo, Cs ha dado la "bienvenida a Espadas al centro liberal" y defendido sus "logros" en el presupuesto, mientras que PP ha defendido su abstención "por responsabilidad" y ha recordado que las cuentas "son netamente de izquierdas con un alto porcentaje de propuestas de Participa y de IU".

Esta votación responde a los acuerdos con Cs para la introducción de medidas por valor de 11,8 millones en las citadas cuentas y con PP sobre diversos temas al margen de éstos, como es el compromiso explícito a la red completa del metro, a la reclamación de actualización de la Participación de Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), el impulso a la venta de la antigua comisaría de la Gavidia y una disminución de impuestos de ocho millones en 2019. Las cuentas incluyen, además, el 80 por ciento de enmiendas presentadas por Participa y el 45 por ciento de las de IU.

En su intervención, Espadas ha puesto en valor las conversaciones mantenidas para sacar adelante las cuentas con todos los partidos y subraya que "desde mañana la ciudad tendrá mas respuesta y soluciones y seguiremos dejándonos la piel en ello". Ha afirmado que la oposición puede ser "leal o de acoso y derribo" y critica a quienes se han centrado en "el sectarismo" en vez de en el interés ciudadano.

Afirma que tenía claro que tenía que traer un "proyecto de izquierdas y trabajar y negociar, en primer lugar", con quienes le dieron el respaldo en la toma de posesión, pero "hay quien tenía muy claro su no desde hace tiempo". "Estoy satisfecho porque he hecho lo que tenía que hacer desde la humildad, desde el trabajo y desde la búsqueda de acuerdo", resalta.

"Represento a una izquierda centrada, que acuerda y quiere gobernar para resolver los problemas y no a esa izquierda descentrada que habla y habla cada vez para menos gente porque 150 personas no pueden decidir el futuro de Sevilla", añade, haciendo referencia a la asamblea de Participa. Tras agradecer el apoyo de Cs y PP, se ha dirigido a IU, a quien "pudo ser gobierno de la ciudad cuando decidí un gobierno en minoría más complejo y más duro, pero IU ha decidido volver a la marginalidad y eso no lo hace más grande, quizás más coherente con su fundamento ideológico, pero no más útil".

El delegado de Hacienda, Joaquín Castillo, ha subrayado que se trata de un "presupuesto muy social, que fortalece los servicios y garantiza la inversión", con prioridades en "empleo, política social, igualdad, deporte base, vivienda, una programación cultural de primer nivel, una apuesta por los colegios y contra el cambio climático, por la modernización del Ayuntamiento y la memoria histórica".

PP PROPONE A ESPADAS CINCO PACTOS MÁS

El portavoz del PP, Beltrán Pérez, ha defendido la "responsabilidad, altura de miras y sentido de ciudad" de su formación, que estará "siempre donde esté el interés de Sevilla". "No creemos en este presupuesto, ni es útil para la ciudad, pero si no había nuevo prepuesto podía ser lesivo y dañino para la capital", añade, incidiendo en que ha agilizado la aprobación del presupuesto, "acordado en la fecha más temprana de los últimos tiempos".

"Hemos ayudado a conseguir una ciudad de altura, con el compromiso por el metro y la Patrica, así como la bajada de impuestos, que dejará el IBI un ocho por ciento más bajo que al principio del mandato", agrega, ofreciendo a Espadas cinco pactos más por la Ciudad de la Justicia, por la apertura del Hospital Militar, por la optimización de la plantilla municipal, por la descentralización en los distritos y por las barriadas con mayor nivel de exclusión del país.

Al hilo de ello, el edil del PP Rafael Belmonte insiste en que Espadas "de tanto querer contentar a todo el mundo, defrauda a todos". "Doy la bienvenida al alcalde a la izquierda, porque son las cuentas tienen un algo porcentaje de propuestas de Participa y de IU y el sí de Cs lo tendrá que esperar a sus votantes, que no sé si son o no de izquierdas", recalca, tras indicarle a Espadas que la negociación debería haber empezado por el PP "porque las sumas sin resultados generan frustración".

CS, "GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y GOBERNABILIDAD"

El portavoz de Cs, Javier Millán, considera que hoy es "un día grande para Sevilla" y ha exigido a Espadas que cumpla el presupuesto y que "no defraude porque la ciudad está cada vez más sucia e insegura y los barrios más abandonados". "Cs ha sido y seguirá siendo garantía de estabilidad y de gobernabilidad de esta ciudad. Cuando votemos sí no será un sí a Espadas sino a que Sevilla salga del letargo", recalca, matizando que, con el presupuesto, "lo fácil era quedarse en un rincón y gritar mucho y lo difícil era bajar a la arena y buscar a acuerdos".

Defiende la "fórmula" de Cs de "menos impuestos y más servicios públicos, con medidas de apoyo a las familias sevillanas", y critica la "demora" del presupuesto de la que culpa a Espadas, "incapaz de llegar a un acuerdo con aquellos que le dieron la Alcaldía y confirmando el fracaso de la izquierda, de los bandos y la confrontación". También culpa a Pérez, "encabezonado con la absurda idea del presupuesto alternativo". "PP se va a abstenerse en el presupuesto sin haber presentado ni una sola idea a las cuentas, aunque finalmente ha recapacitado. Nos llena de orgullo marcar el camino del PP", sentencia.

PARTICIPA IGUALA A PSOE Y PP

El edil de Participa Julián Moreno señala que se han introducido enmiendas suyas por 6,6 millones "el 0,8 por ciento del presupuesto, pero lo importante no es que se introduzcan, sino que se cumplan, porque Espadas no cumple lo que firma". "Espadas dice que es de izquierdas pero actúa como la derecha despatrimonializando la ciudad con la Gavidia y privatizando servicios, mientras se necesitan escuelas infantiles y residencias de mayores", añade.

Lamenta la "dudosa estrategia" del PP que pasa de presentar un presupuesto alternativo con un show mediático a quedarse con el del gobierno y recuerda que, mientras se promueve el turismo hasta convertir Sevilla en "parque temático", en la ciudad "sigue habiendo personas sin hogar, que necesitan vivienda, falta de infraestructuras públicas, de una ciudad más verde y accesible y remunicipalizaciones". "Si no se hace nada, el único cambio en la ciudad será el de tener un día más de feria y para eso no le hicimos alcalde", advierte.

ROJAS: "A SEVILLA NO LE QUEDAN 40 DÍAS DE CUARESMA SINO 400"

El portavoz de IU, Daniel González Rojas, ha dado un "claro y rotundo no" al presupuesto, con enmiendas de IU "por valor del 14 por ciento del presupuesto", y apunta como "único responsable" al PSOE por los "incumplimientos" anteriores. "Ha dado la espalda a las propuestas de IU no seremos cómplices de sus engaños y de su venta de humo", incide en un pleno en el que "se finaliza el vodevil". "En el Pleno en el Día de San Valentín, los novios son Espadas y Pérez, mientras que Millán, al que le gusta ser el niño en el bautizo, le ha quedado el papel de sacerdote", ironiza.

Rechaza la venta de la Gavidia y el que se haga "politiqueo y no política" en un Miércoles de Ceniza en el que "a la ciudad no le quedan 40 días de cuaresma sino más de 400". Ve las cuentas "insuficientes, irreales y que no responde a las necesidades de la ciudad", con menos fondos para bienestar, para planes integrales o para el desarrollo de la movilidad en bicicleta.