Pleno extraordinario en Espartinas para la renuncia del alcalde de C's

Actualizado 22/12/2015 8:14:10 CET

ESPARTINAS (SEVILLA), 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tras la renuncia de José María Fernández (C's) a la Alcaldía de Espartinas (Sevilla) al ser imputado por una denuncia del PP a cuenta de las anomalías detectadas en los contratos municipales formalizados con cargo al Programa de Ayudas a la Contratación de personas en exclusión social de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento ha convocado para las 18,30 horas de este martes un pleno extraordinario destinado a formalizar esta dimisión.

La convocatoria oficial, recogida por Europa Press, tiene como "punto único" la "toma de conocimiento de la renuncia al cargo de alcalde" de José María Fernández, una convocatoria que por cierto firma él mismo aún como regidor del municipio.

El portavoz del grupo socialista y segundo teniente de alcalde de Espartinas, Ignacio Rubio, había manifestado ya a Europa Press que tras una reunión entre ambas fuerzas políticas, los socialistas prevén mantener el acuerdo de gobierno alcanzado con Ciudadanos y gracias al cual los socialistas cogobiernan el municipio y controlan las delegaciones municipales de Obras, Servicios, Cultura y Festejos, Movilidad y Salud y Turismo.

NI ALCALDE NI CONCEJAL

Mientras el presidente de Ciudadanos Andalucía, Juan Marín, ha señalado que José María Fernández "no podrá recuperar su acta de concejal ni volver a ser alcalde" a cuenta de su imputación, que se materializa en una citación a declarar como investigado el próximo 20 de enero a cuenta de la denuncia del PP, Ignacio Rubio exponía que el pleno de investidura para elegir al nuevo alcalde no se celebrará "por lo menos hasta enero".

Y es que una vez formalizada a todos los efectos la renuncia del alcalde, quien abandonaría en paralelo su acta de edil, mediaba un plazo de "diez días hábiles" para convocar el pleno extraordinario en el que se materializará esta renuncia, tras lo cual alguno de los miembros del gobierno municipal asumirá la Alcaldía de modo "accidental" y, con un nuevo plazo de diez días hábiles, será convocado el pleno de investidura necesario para elegir al nuevo regidor o regidora. "Por lo menos hasta enero", ha insistido.

El asunto parte de una vecina que se había declarado "en huelga de hambre" al considerarse "injustamente discriminada" en las contrataciones temporales promovidas por el Ayuntamiento, con cargo al Programa de Ayudas a la Contratación de personas en situación de exclusión social, impulsado por la Junta de Andalucía pero canalizado mediante los consistorios.

EL CASO ESPARTINAS

Según manifestaba esta vecina a Europa Press, en la selección de personas beneficiadas por los contratos, realizada por los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento, "ha podido haber alguna irregularidad", porque ella "siempre" había estado "en los cinco primeros puestos" a la hora de la clasificación de las personas más necesitadas del municipio, si bien en esta ocasión había quedado "fuera" de la selección. El Gobierno municipal, según ella, "ha reconocido que no se ha seguido todo el protocolo" en el procedimiento de selección, defendiendo el Equipo de Gobierno, de su lado, que las contrataciones fueron fruto de la selección de los servicios sociales municipales sin "intromisión" alguna.

Tras revisar el procedimiento de selección, no obstante, el Ayuntamiento acordó "retrotraer" dicho proceso "hasta el momento en el cual debería haber sido abierto un periodo de alegaciones". Dado el caso, las 18 contrataciones entonces ya formalizadas quedaron "canceladas hasta que no se resuelvan las posibles alegaciones", elevando el PP una denuncia a los tribunales, porque "el gobierno local realizó 18 contrataciones a sabiendas de que el propio secretario de la corporación advertía en un informe con fecha 15 de septiembre de que se retrotrayeran las actuaciones, pues no se habían respetado los plazos de alegaciones".