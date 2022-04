El pleno de Palomares (Sevilla) trata la moción de censura con reproches del PP a la alcaldesa por su rueda de prensa

El portavoz del PP acusa a la regidora de "uso partidista" del salón de plenos y ella alega que celebró la rueda de prensa como alcaldesa

PALOMARES (SEVILLA), 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Aunque el Ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla) tiene fijado para el 4 de mayo el pleno extraordinario para la votación de la moción de censura promovida por los concejales de Cs, PP, Podemos y Vox, para desalojar del poder a la socialista Ana Isabel Jiménez Salguero y proclamar como nuevo alcalde al portavoz de la formación naranja, Manuel Benjumea, el asunto ha sido tratado brevemente en el pleno ordinario celebrado la tarde de este pasado martes.

Se trataba de una sesión ordinaria, para aspectos como el dinero necesario para adquirir mobiliario para la biblioteca municipal o la modificación del impuesto sobre los terrenos de naturaleza urbana.

Pero en el turno de ruegos y preguntas, el portavoz del PP, Carlos Franco, ha rememorado la reciente rueda de prensa celebrada sobre el asunto por la alcaldesa, replicando que la operación deriva de que ella "ha fallado a los vecinos" de la calle Loma Verdejana afectados por un proyecto de nueva gasolinera. "Ha puesto precio a la salud de los vecinos y al medio ambiente", ha enfatizado, avisando de que la Secretaría General ha certificado que la solicitud de licencia fue formalizada en 2019, es decir "durante el mandato" de la socialista Ana Isabel Jiménez Salguero.

Además, ha acusado a la regidora de un "uso partidista" del Ayuntamiento por la rueda de prensa celebrada en el salón de plenos sobre la moción de censura y por el "abuso" de las redes sociales municipales.

La alcaldesa ha respondido que "según los técnicos", el proceso relativo a la licencia "se entiende comenzado en diciembre de 2017", cuando el Ayuntamiento, entonces gobernado por el PP, comunicó a Petroprix Energía que estaba permitido instalar la gasolinera en la parcela elegida por dicha empresa, según ha dicho.

Empero, ha llamado a "no adelantar" el debate del pleno de la moción de censura, fijado para el 4 de mayo, negando todo "uso partidista" de los recursos municipales porque celebró la rueda de prensa en el salón de plenos en su calidad de alcaldesa, como ha destacado.

La moción de censura está firmada por los tres ediles de Cs, los dos del PP, la concejala de Podemos y la edil de Vox, toda vez que esta última anunciaba en marzo de 2021 su decisión de solicitar su baja como militante de dicho partido por discrepancias con la línea política del mismo, sin que ello se haya traducido hasta el momento en una solicitud de declaración como capitular no adscrita por ninguna de las partes.

En el caso de la concejala de Podemos, su partido ha anunciado que reclamará su declaración como edil no adscrita al participar en la maniobra de manera "unilateral", sin autorización de la asamblea local ni de cualquier otra instancia del partido.

En cualquier caso, los promotores de la moción de censura suman un total de siete votos frente a los cuatro concejales del Grupo socialista, que gobierna la localidad en franca minoría, pesando además dos ediles de IU, formación que no se ha sumado a la moción de censura al verla "injustificada".

LA GASOLINERA

Para la maniobra, destinada a expulsar del poder a la socialista Ana Isabel Jiménez y convertir al portavoz de Cs en nuevo alcalde; los promotores de la misma esgrimen la "inacción" y "falta de soluciones" del Gobierno local del PSOE a la fuerte y repetida demanda vecinal y de la oposición respecto a que sea anulada la licencia de obras concedida para la instalación de una gasolinera muy cerca de las viviendas de la calle Loma Verdejana.

Recientemente, en ese sentido, el pleno del Ayuntamiento de Palomares ha aprobado mociones respaldadas por todos los grupos de oposición, --Cs el PP, IU, Podemos y Vox--, reclamando a la alcaldesa primero revisar la licencia de obras concedida a Petroprix Energía para dicho proyecto y después revocar de oficio la licencia por motivos de oportunidad.

Según el PP, promotor de la última de las mociones, el Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales regula la revocación de una licencia cuando "sobrevengan" circunstancias que "de haber existido, habrían justificado la denegación y podrán serlo cuando se adopten nuevos criterios de apreciación", aunque "soportando el resarcimiento de los daños y perjuicios causados". Así, el portavoz del PP esgrimía en el pleno los motivos de "protección" de la salud vecinal y de medio ambiente, entre otros, para optar por dicha vía.

LA ALCALDESA Y LA SECRETARIA

La alcaldesa, de su lado, insistía en que ante "procedimientos reglados" como este, "no cabe discrecionalidad", reiterando que ella no quiere la instalación de la gasolinera. "Llevo dos años trabajando para que la gasolinera no esté allí", señalaba asegurando que había solicitado un informe externo para buscar nuevas alternativas de actuación y que había pedido una nueva cita con la empresa, porque "se ha revisado el expediente" sin encontrar cómo anular la licencia.

La propia secretaria general del Ayuntamiento explicaba que el planeamiento urbano en vigor al momento de conceder la licencia de obras avala la citada autorización, avisando de que "se está intentando arreglar vía Alcaldía una falta de actuación en su momento", en alusión a no haber "limitado la implantación de la gasolinera" mediante el planeamiento urbano. "No hay artículo para revocar la licencia. La Alcaldía no tiene competencias para revocar las licencias por oportunidad", enfatizaba la secretaria general.

LA MOCIÓN DE CENSURA

Tras aquel debate plenario, y después de que los vecinos afectados elevasen el asunto a la Fiscalía avisando de la supuesta omisión de "información elemental" respecto al impacto de la iniciativa, la moción de censura, recogida por Europa Press, avisa de que han sido "innumerables" las ocasiones en las que la oposición se ha interesado por la modificación del planeamiento urbano promovida para regular las condiciones de implantación de nuevas gasolineras, una medida aprobada precisamente el mismo día en el que era concedida la controvertida licencia de obras.

En concreto, fue el pasado 30 de noviembre de 2021 cuando el pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente una innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "sobre instalación y uso de gasolineras y otros servicios auxiliares", siendo ya concedida la licencia.

Para los promotores de la moción de censura, "ni la alcaldesa ni su equipo han impulsado el expediente de una ordenanza reguladora de estaciones de servicio, desatendiendo la voz de la oposición".

"EN LA MISMA FECHA"

Además, alertan de que "llama poderosamente la atención" que la citada modificación del planeamiento urbano y la licencia de obras de la gasolinera fueran aprobadas "en la misma fecha", considerando que la primera edil y su Gobierno se han posicionado "en colisión frontal con toda la oposición y la vecindad", asegurando que los socialistas quieren "permitir la implantación de la gasolinera".

La alcaldesa, de cualquier modo, avisa de que la operación implica una "unión anti natura" entre las ediles de Podemos y Vox y advierte de que revocar la licencia de la nueva gasolinera supondría "un delito de prevaricación", pues se trata de un "acto reglado" en el que no cabe "arbitrariedad", alertando de "intereses personales", pues "casualmente, dos concejales que han firmado esta moción" de censura residen en la zona afectada por el proyecto de nueva gasolinera.