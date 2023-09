El pleno de San Juan (Sevilla) trata el cese del coordinador de Protección Civil con acusaciones de "caza de brujas"

PSOE y Podemos avisan de que el PP no ha dado explicaciones y la alcaldesa les achaca un "uso torticero" del asunto



SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), gobernado por la popular María Luisa Moya junto con los independientes de Cambia San Juan, ha abordado en un pleno extraordinario promovido por el PSOE y Con Andalucía (Podemos), la decisión del Gobierno local de cesar al coordinador de la agrupación de Protección Civil, por sus supuestas "conspiraciones, falta de respeto y desobediencia"; después de que trascendiese una publicación en Facebook en nombre del "grupo de voluntarios", que recriminaba a la edil del PP responsable de dicho servicio un "trato denigrante y desprecio" hacia los efectivos.

En concreto, en agosto el perfil de la red social Facebook titulado Recuerdos Protección Civil SJ difundía un escrito del "grupo de voluntarios", previa formalización del mismo ante el Ayuntamiento de San Juan por parte del coordinador del servicio, Joaquín Ayuso; asegurando que los miembros de la agrupación se sentían "humillados por la actitud de la delegada de Seguridad Ciudadana y Protección Civil", la concejala del PP Ascensión Blandino, a la que achacaba supuestas y "constantes mentiras, faltas de respeto, desconsideraciones, trato denigrante y desprecio"; así como avisos de la edil respecto a "posibles implicaciones legales" por "delitos contra la salud" o la apertura de expedientes".

El coordinador de la agrupación, según el escrito formalizado por el mismo ante el Ayuntamiento, estaba "siendo constantemente acosado", obligándole a "dimitir cuanto antes y alegando baja personal o enfermedad; advirtiendo de que si no dimitía antes del 11 de agosto y alegando esas mismas causas, se le cesaría del cargo y se cambiaría la cerradura de la sede de Protección Civil".

Exponiendo el "sentimiento de indefensión, desánimo, soledad y desamparo" de los efectivos ante esta situación, el mencionado escrito pedía al Ayuntamiento "que tome las medidas necesarias para abordar estas preocupaciones y asegurar un entorno favorable para el voluntariado en Protección Civil".

CESE "INMEDIATO"

Tras ello, el Ayuntamiento emitía un comunicado en el que reconocía la labor de la agrupación local de Protección Civil y destacaba su idea de "apostar" por ella y mejorar los medios con los que cuenta.

Pero ante "la publicación en redes sociales por parte de un componente" de la agrupación, el Ayuntamiento exponía que si bien el nuevo Gobierno local de PP y Cambia San Juan "no tenía previsto cambiar el cargo de confianza de coordinador de Protección Civil, la "falta de colaboración, desobediencia, conspiraciones, faltas de respeto y desconsideración" de la persona que ejercía el cargo y que había formalizado el mencionado escrito "motivan su cese inmediato".

En ese marco, durante el mencionado pleno extraordinario promovido por el PSOE y Con Andalucía, con la asistencia como público del excoordinador de la agrupación local; el concejal socialista Alonso Garrido, anterior responsable del área de Seguridad, defendía que dicho coordinador era "un referente" para los voluntarios del grupo, con una gran trayectoria y "medallas al mérito", extremo por el cual reclamaba "pruebas" que justificasen el cese, producido "sin explicaciones oficiales" más allá del comunicado publicado por el Gobierno local en las redes, dadas las diferentes "versiones" ofrecidas.

"EXPEDIENTE INTACHABLE"

Blanca Montero (Podemos), portavoz de Con Andalucía, señalaba de su lado que el coordinador de la agrupación de Protección Civil gozaba de "un expediente intachable y nunca fue amonestado o advertido", considerando que el cese no ha sido "coherente" y que el Gobierno local ha "manchado el prestigio" de Joaquín Ayuso con "graves acusaciones" de las cuales "han dado hasta tres versiones distintas".

En su intervención, la edil del PP Ascensión Blandino avisaba de que el PSOE y Con Andalucía "no ha pedido acceso o copia del expediente" relativo al cese, que "no tiene que ver con la pérdida de confianza", sino que derivó de la "carta presentada" por Joaquín Ayuso. Los motivos del cese, según la edil del PP, "vienen recogidos en los informes", que según ha insistido no había pedido la oposición.

Todo ello, en el marco de interrupciones del pleno por parte del público y un receso motivado por una indisposición del propio Joaquín Ayuso.

Tras ello, Alonso Garrido replicaba a la edil del PP que no había argumentado las causas del cese, temiendo una "caza de brujas" y señalando que el pleno es el "foro" donde debía ofrecer las explicaciones; mientras Blanca Montero lamentaba también la falta de aclaraciones, toda vez que ambas formaciones aludían a la dimisión de Blandino.

El portavoz local de Vox, Ángel Bordas, veía de su lado "cortitas" las explicaciones de la concejala popular y recordaba que la localidad carece ahora de unidad de protección civil.

La alcaldesa, finalmente, manifestaba que el PSOE y Con Andalucía habían usado "torticeramente" el asunto, defendiendo que la agrupación de Protección Civil "está más viva que nunca", mientras desde el público se interrumpía la sesión con gritos de "dictadura".