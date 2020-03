La portavoz de Adelante Sevilla sigue su reclusión sin mostrar síntomas tras haber estado con Irene Montero

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Adelante en el Ayuntamiento de Sevilla y secretaria general de Podemos Sevilla, Susana Serrano, quien el pasado miércoles se recluía voluntariamente en su domicilio tras haber estado en contacto con la ministra de Igualdad, Irene Montero, contagiada esta última de coronavirus Covid-19, continúa aislada en su vivienda y hasta el momento "no ha manifestado ningún síntoma", según han informado a Europa Press fuentes de Adelante.

Como se recordará, Susana Serrano participó el pasado día 5 en un acto del Fórum de política feminista celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla con el título 'La alianza feminista', donde estuvo en contacto con la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien posteriormente fue sometida a una prueba médica de identificación del coronavirus Covid-19, arrojando un resultado positivo.

Dado el caso, y aunque la dirigente de Adelante no sentía los síntomas de la enfermedad, Serrano decidió aislarse en su vivienda como medida preventiva, sin que haya manifestado aún ningún síntoma, toda vez que al no presentar sintomatología las autoridades sanitarias no le han sometido a ninguna prueba.