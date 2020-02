El PP denuncia "constantes averías" en los hornos del cementerio e "indignas condiciones" laborales

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo popular del Ayuntamiento de Sevilla ha alertado este miércoles de que los hornos crematorios del cementerio municipal de San Fernando sufren "constantes averías", provocando esperas de días para las incineraciones o que las familias acudan a crematorios ajenos a la capital, denunciando además las "indignas condiciones" laborales de la plantilla de este servicio público y la "falta de personal" en el mismo.

El portavoz adjunto del Grupo Popular, Rafael Belmonte, junto con representantes de los trabajadores, ha estado visitando este miércoles el cementerio, donde ha denunciado "la avería de los hornos, uno de ellos desde hace un mes y que no dispone de puerta de seguridad, y las condiciones indignas en las que trabajan los empleados por la dejadez y nula planificación del alcalde, Juan Espadas".

Belmonte ha detallado que "de los tres hornos que hay en el cementerio de Sevilla, uno está averiado, algo que vienen alertando desde hace un año, y otro presenta graves desperfectos, por lo que solo hay funcionando correctamente un horno, que por cierto han tardado siete meses en arreglar". Al respecto, ha precisado que "un mes que esté averiado un horno son aproximadamente 60.000 euros que se pierden" como ingreso a las arcas municipales.

"Es lamentable que haya casos en los que haya que esperar días o tengan que realizarse las incineraciones en pueblos cercanos por la avería de los hornos crematorios", ha indicado Rafael Belmonte, exponiendo que "han sido muchas las ocasiones en las que los propios trabajadores han intentado arreglar los hornos ante la falta de respuesta del gobierno de Espadas, ya que ha habido casos en los que han tardado meses en responder" a las peticiones de reparaciones.

Igualmente, ha alertado que "ni siquiera hay cámara frigorífica en el cementerio, cuando por ley debe haber un mínimo de diez, el morturador también lo han tenido que arreglar los propios empleados y no hay la seguridad adecuada, pues no están operativas las cámaras de seguridad, por lo que los robos son constantes".

A ello se une, según prosigue, "la proliferación de ratas e insectos, ya que no se realizan las actuaciones de desratización y desinsectación adecuadas, y que no hay una sala de operaciones dignas para que los empleados puedan realizar su trabajo ni una sala adecuada para los familiares".

Así, ha criticado "las condiciones insalubres en las que tienen que trabajar diariamente todos los empleados municipales del cementerio, ya que no tienen los materiales adecuados para poder desempeñar su trabajo, como mascarillas y guantes, la ropa no es la apropiada, los equipos de protección individual no son legales, la camilla en la que trasladan los cadáveres carece de protectores de seguridad, la ventilación en la zona de trabajo no es la reglamentaria y los aparatos de aire acondicionado son domésticos y no industriales".

Las condiciones son tan "indignas", según Belmonte, que el PP duda de que "se esté cumpliendo la Ley de Policía Sanitaria Mortuoria o la normativa medioambiental de la Junta de Andalucía. Por otro lado, ha avisado de la "falta de personal" en este cementerio en el que se realizan aproximadamente 4.000 incineraciones al año".