PP Sevilla critica las "mentiras" de Espadas que "ni aumenta ayudas a comercios ni las ejecuta"

El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Díaz, ha criticado que la semana pasada el gobierno municipal del socialista Juan Espadas presentara una convocatoria de ayudas municipales al comercio minorista de Sevilla, ya que lo considera "un acto cargado de tintes electorales y la escenificación de la mentira y de la incapacidad de gestión de Espadas".

Díaz ha manifestado que Espadas "no ha estado pendiente del comercio en este mandato y se puede hablar de un mandato perdido". "Espadas se encontró en 2015 un Ayuntamiento saneado pero, en lugar de aprovechar esa coyuntura, se ha dedicado a dejarse llevar por la inercia y a no plantear proyectos propios interesantes para la ciudad. Ni para el comercio ni para ningún sector económico", advierte en un comunicado.

"Estamos presenciando cómo el alcalde acude a foros mundiales, suscribe pactos con otras ciudades del mundo, inscribe al Ayuntamiento en 'comunidades' y 'redes de ciudades', algo que nos parece muy bien, pero como complemento a una gestión racional y responsable de los asuntos municipales", ha explicado Díaz.

En este sentido, el edil popular ha reiterado que, si se estudia con detalle qué ha hecho en estos cuatro años el área de Economía, se observa que "muy poco, más allá de recibir cantidades importantes de subvenciones europeas, que no se han gastado en su mayor parte". "Muchos contratos de asistencias técnicas, de estudios, de pruebas, pero ningún plan para la reactivación económica, apenas ayudas al emprendimiento, falta de impulso de la inversión extranjera, por no hablar de la falta de creación del clima fiscal apropiado para el crecimiento empresarial y la creación de empleo", incide.

En el ámbito del comercio, critica la "falta de compromiso" con el comercio minorista, ya que la convocatoria para ayuda al comercio que la responsable del área, Carmen Castreño, anunció la semana pasada consiste en 200.000 euros de ayudas "frente a los 400.000 euros de años anteriores". Por tanto, señala que el año pasado había 280.000 euros destinados a acciones de asociaciones de comerciantes y 120.000 euros para federaciones y confederaciones de comerciantes. Agrega que las cuantías máxima de cada proyecto ascendía a 40.000 euros en el caso de confederaciones, 30.000 en las federaciones de comerciantes y 10.000 euros para asociaciones.

Sin embargo, "en 2019 habrá 120.000€ para asociaciones de comerciantes y 80.000 € para federaciones y confederaciones, algo que no nos parece lógico", ha manifestado Díaz.

"Pero, además, no sólo se ha reducido para 2019 el importe de las ayudas municipales, sino que es que además se ha perdido una convocatoria, la del ejercicio 2018, que no se ha tramitado por incapacidad, porque la convocatoria de 2017 se empezó a tramitar tardísimo. De hecho, fue anunciada en el mes de julio de 2017", ha reiterado. Díaz recalca que Castreño ha afirmado que ha habido cuatro convocatorias, "algo que es totalmente falso porque en 2018 no ha habido convocatoria de ayudas al comercio minorista".

"Esto es un ejemplo más del escaso interés que muestra el gobierno del PSOE por el comercio minorista como por el emprendimiento en general, ha reiterado, afirmando que el PP viene denunciando que se han ido reduciendo progresivamente las convocatorias de ayudas. Afirma que más de 200.000 euros se redujeron en 2018 de ayudas para el impulso empresarial de jóvenes, mujeres, "subvenciones que generan riqueza y oportunidades y que al alcalde no le importa perder".

Del mismo modo, considera que "Sevilla se queda atrás con respecto a otras ciudades". "No puede competir si sigue por este camino. Y no sólo con ciudades de su categoría como Zaragoza, Valencia, Málaga, entre otros. Tampoco con municipios cercanos que están abanderando el fomento de la inversión en sus términos municipales y que están llevándose grandes proyectos empresariales por la falta de impulso en nuestra Ciudad", ha explicado.

El concejal popular ha destacado "el compromiso del PP con autónomos y pymes", mencionando un millón de euros en ayudas para el pago de la cuota a autónomos en caso de enfermedad, accidente o maternidad; 25 por ciento de bonificación en el IBI a autónomos; 25 por ciento de bonificación del IBI por fomento del empleo; 800.000 euros de ayudas a la fiscalidad por inicio de actividad; 300.000 euros de ayudas para gastos fiscales por alquiler y compra de inmuebles; 600.000 euros de ayudas al fomento del empleo y la contratación a mayores de 45 años".

Díaz ha concluido que el PP tiene "otro modelo de ciudad", donde uno de sus pilares básicos es el desarrollo económico, encaminado al crecimiento y a la generación de empleo. "Hemos presentado diversas medidas en este sentido: planes de ayudas reales a la creación y mantenimiento empresarial, ayudas para autónomos, ayudas al comercio, creación de la oficina del inversor, reforma fiscal, porque Sevilla merece más y nuestro objetivo es fortalecer, proteger, conservar y promocionar el tejido productivo", añade.