PP de Sevilla lamenta el "veto" de Espadas a debatir en el Pleno sobre Tussam y exige garantizar estabilidad del empleo

SEVILLA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha lamentado este sábado el "veto" del alcalde, Juan Espadas (PSOE), a debatir en el Pleno del Ayuntamiento sobre la recuperación de servicios en la empresa municipal de autobuses, Tussam, y le exige garantizar la estabilidad del empleo de la misma.

En un comunicado, el concejal popular Ignacio Flores explica que el PP presentó en el Pleno del jueves 15 una propuesta urgente, firmada por "todos los sindicatos", para que se recupere la oferta normal de servicios prestados por Tussam, propuesta que asegura que fue inadmitida por el alcalde.

Flores dice que finalizadas las restricciones de la oferta del servicio público de Tussam que se implementaron como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas por el Covid-19, dicha oferta permanece reducida "en torno a un 3%" respecto al horario intermedio laborable del año anterior al haber "en torno a 85 conductores menos", lo que ocasiona, por un lado, la pérdida de empleo, y por otro, que en que en determinadas franjas horarias se circule con vehículos "con bastante carga".

Sobre esto último, afirma que se puede comprobar en líneas como la línea 13 de Plaza del Duque-Pino Montano, la 2 de Heliópolis-Barqueta, la 27 Sevilla Este-Plaza del Duque, "y otras tantas", provocando "un preocupante temor al uso del transporte público".

El PP detalla que esta reducción actual de la oferta de Tussam "supone directamente el incumplimiento del acuerdo firmado el 17 de enero de 2020" entre el delegado de Movilidad, Juan Carlos Cabrera, y la representación sindical de los trabajadores de la empresa, el cual disponía que la empresa contratará temporalmente los trabajadores requeridos para atender las necesidades del servicio, un número que se estima "será similar al de los trabajadores contratados durante 2019 en este mismo régimen". "La empresa se compromete a agotar la tasa máxima de contratación indefinida en base a la normativa legal aplicable y tasa de reposición para el año 2020", añade el popular.

El PP considera que de acuerdo con el artículo 66.3 del Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento del Pleno, se justificaba la urgencia de esta moción por el agravamiento de los datos de contagio de la Covid-19 que se experimenta en los últimos días en la ciudad y la región, contagios que en el uso del transporte público "se dan con mayor facilidad".

Estas circunstancias han llevado al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía celebrado el 13 de octubre de 2020 a hacer más estrictas las medidas de seguridad, esto es, con posterioridad a la celebración de la Comisión de Pleno correspondiente, que fue la Comisión de Gobernación y Fiestas Mayores del día 8 de octubre de 2020.

El PP recuerda que propuso en el Pleno que el Ayuntamiento cumpla lo firmado en el acuerdo de 17 de enero; que proceda a la recuperación de la oferta del servicio prestado por Tussam en la temporada de invierno laborable de 2019 "como mínimo"; y que elabore un plan de contrataciones que garantice la cobertura de las plazas de los diferentes concurso-oposición celebrados, tanto en el área de mantenimiento como en la de conductores, poniendo fin a "la incertidumbre que están sufriendo los trabajadores".

"Nos resulta lamentable este veto del alcalde a la propuesta presentada por el PP, cuando urge más que nunca reactivar los servicios y garantizar la estabilidad en Tussam", subraya el concejal popular, que añade que "Espadas obvia que en Tussam hay un problema más importante, además del económico, y es la estabilidad del empleo en la empresa, algo que parece no interesar ni preocupar al equipo de gobierno, cuando se negaron a debatir la propuesta".

Además, recuerda que el gobierno de Espadas "no cumple con lo que promete y firma documentos con los sindicatos que tampoco cumplen, no dan respuesta alguna a los trabajadores, como es habitual, hacen caso omiso". "El problema de Tussam está en que el alcalde no tiene capacidad de gestión, ya que está más centrado en sus aspiraciones personales a la secretaria general del PSOE-A, que en los problemas de la ciudad", lamenta.

"Sevilla necesita un alcalde que esté centrado y preocupado un cien por cien en la ciudad, un gobierno con la cabeza y su tiempo dedicados al cien por cien a Sevilla, exactamente eso es lo se ofrece desde el PP, única alternativa de gobierno, con nuestra nueva línea de trabajo Reiniciemos Sevilla", concluye Flores.