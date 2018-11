PP Sevilla reclama a Junta "simplificar trámites" para que se pueda recepcionar la Urbanización Tarazona

Publicado 09/11/2018 18:38:12 CET

LA RINCONADA (SEVILLA), 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha mostrado "su apoyo" a los habitantes de la Urbanización de Tarazona en La Rinconada (Sevilla) y ha pedido a la Junta de Andalucía que "simplifique los trámites" para que este tipo de viviendas "sean recepcionadas con más agilidad", al tiempo que ha insistido en que "el PP de Sevilla ha presentado varias iniciativas en el Parlamento de Andalucía para el cambio en la normativa que lo regula".

Virginia Pérez, que se ha reunido este viernes con los vecinos, ha explicado en un comunicado que "para viviendas que ya existen y no son de nueva construcción como esta barriada, los trámites para la recepción son muy lentos, costosos y la Junta de Andalucía pone muchas trabas a la hora de gestionar los expedientes".

Igualmente, Pérez ha asegurado que el Partido Popular "no parará hasta que el Ayuntamiento recepcione estas viviendas", ya que "no es de recibo la situación de abandono en la que se encuentra más de 2.000 vecinos de la urbanización después de que lleven más de 20 años pagando los impuestos al Ayuntamiento" y, sin embargo, "no obtengan ningún servicio municipal y la urbanización continue sin asfaltar, sin alcantarillado o sin alumbrado".

"En pleno siglo XXI hay centenares de familias que llevan viviendo décadas usando pozos ciegos en lugar de alcantarillado y red de saneamiento; 14 kilómetros de calles sin asfaltar y en un estado lamentable; sin ningún tipo de alumbrado público; con un servicio de recogida de basuras costeado por los propios vecinos; sin ningún tipo de transporte, entre otros problemas", ha detallado la popular.

A su juicio, se trata de una situación "inadmisible de abandono por parte de las administraciones" que está provocando "no solo la incomodidad que se deriva de esta situación, sino también graves problemas de seguridad, como consecuencia de la falta de iluminación y la inexistente seguridad de la Policía Local, pero también, graves problemas de salubridad, infecciones, alergias, mosquitos y ratas en toda la urbanización".

Para la presidenta popular, "es anacrónico que haya más de 2.000 personas que viven desde hace años en unas condiciones deplorables, pero además es absolutamente inadmisible que una administración democrática no haya hecho nada por poner fin a esta situación".

Por ello, ha explicado que, "después de 40 años de ver que el ayuntamiento está cobrando el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)urbano y está dando licencias de actividad industrial, estos vecinos no tienen ningún tipo de servicio que le preste el ayuntamiento".

"Están cansados desesperados y necesitan vivir en unas condiciones dignas, pues llevan 40 años peleando y hoy desde el PP queremos darle todo el apoyo que necesitan para que vivan en unas condiciones medianamente dignas", ha afirmado Pérez.

La presidenta del PP de Sevilla ha señalado que "hace apenas un mes se acompañó a estos vecinos" durante el registro en el Parlamento andaluz de las alegaciones presentadas ante el Ayuntamiento de La Rinconada para "exigir que la administraciones asuman la urbanización de esta barriada" y este viernes "volvemos a estar con ellos, y no pararemos hasta que los habitantes de Tarazona vivan en unas condiciones dignas", ha apuntado.

Por último, Virginia Pérez ha insistido en que el Partido Popular a su vez ha presentado "varias iniciativas en el Parlamento de Andalucía para que se cambie y agilice la normativa que da paso a la regularización por parte del Ayuntamiento de este tipo de viviendas ya existentes", pero asegura que "la Junta hace oídos sordos e ignora a los vecinos de Tarazona, por los que los populares no dejaremos de luchar".