El PSOE de Sevilla acusa a Sanz de "tardanza" con el virus del Nilo y asegura que la Junta le ha incoado expediente

Avisa que el Ayuntamiento no accede a mostrar el expediente hasta después de la comisión de Fiscalización y el pleno



SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sevilla ha acusado este miércoles de "tardanza" al Gobierno local del popular José Luis Sanz en aplicar un plan local contra los mosquitos transmisores del virus de la fiebre del Nilo Occidental, que ya cuenta con un primer infectado en la ciudad, asegurando que el pasado mes de agosto, la Junta de Andalucía, promotora de un plan que obliga a los municipios afectados a implantar medidas de vigilancia y control, abrió "un expediente sancionador con propuesta de multa incluida" contra el Consistorio, "por no tener actualizado el programa de actuaciones".

La concejala socialista Encarnación Aguilar ha asegurado en un comunicado que el Gobierno local ha "ocultado" al PSOE dicho expediente sancionador, que según detalla "hace referencia a que el gobierno municipal de Sanz no ha actualizado los protocolos de lucha contra el mosquito transmisor y, en consecuencia, no se había puesto en marcha ningún plan de actuación con carácter preventivo, del que la fumigación es el arma más efectiva".

"Hasta principios de septiembre, lo único que hizo el gobierno de Sanz fue un contrato de 25.000 euros para la detección del mosquito, que sirviera de base también para ese plan de actuación específico, y acciones mínimas del personal propio del Centro Municipal de Protección y Control Animal", unos trabajos acometidos "en agosto" según la edil del PSOE.

La concejala señala que como "no se hizo nada más, no se ha llegado a tiempo para acabar con las larvas de los mosquitos en las posibles zonas de concentración de este insecto y, por eso, en agosto la Junta incoó el expediente sancionador y tan sólo después el equipo de Sanz sacó un contrato de emergencia de apenas 6.000 euros para fumigar, que no ha comenzado a ejecutarse hasta hace una semana".

Al punto, avisa de que "el principal contrato de fumigación ni está adjudicado" pese a que el virus cumula este año casi 70 casos de infección, la gran mayoría en municipios de la provincia de Sevilla, y siete víctimas mortales, todas ellas en localidades sevillanas o relacionadas con las mismas.

Ese contrato de fumigación, según critica, no es "específico" al abarcar además otro tipo de vectores transmisores de enfermedades y "tendría que haberse licitado en enero".

"Teniendo en cuenta que ese contrato no está ni adjudicado y que tras su adjudicación aún pasarán dos semanas de trámites, el equipo de Sanz no comenzará a actuar de manera contundente contra el mosquito del virus del Nilo hasta finales de septiembre", ha aseverado la concejala socialista.

"Sanz oculta al PSOE el expediente sancionador. No lo enseñará hasta el día 24 de septiembre, una vez que pase la Comisión de Fiscalización y el Pleno para así no tener que dar explicaciones sobre su inoperancia", asegura.