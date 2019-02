El rector de la Universidad de Sevilla cifra "en casi dos millones de euros" la cotización de los alumnos en prácticas

Publicado 05/02/2019 15:37:06 CET

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha asegurado que de implantarse la obligatoriedad de que las prácticas académicas coticen a la seguridad social, esto "costaría casi dos millones de euros" a la institución, toda vez que ha considerado que "el Gobierno de España debería ir aprendiendo a que cuando saque este tipo de medidas debería hacer una reflexión previa".

Así se ha manifestado el rector de la US en un desayuno informativo este martes en el que ha hecho balance de sus tres primeros años de mandato y ha apuntado que se percibe "inquietud" ante la cotización de los alumnos en prácticas. Además, ha destacado que su universidad ha realizado un "esfuerzo extraordinario" para que este curso académico 2018/2019 sean más de 11.000 las prácticas externas que realizan sus estudiantes, ya sean curriculares o extracurriculares.

Castro ha expuesto que de éstas, "algo más" de 9.000 son curriculares y muchas están puestas en los títulos que se cursan como obligatorias porque "son necesarias para la formación de los estudiantes", así como que suponen una "conexión" de ellos con el sector productivo, por lo que "todos los agentes que están alrededor deben cuidarlas".

Por ello, ha pedido al Gobierno que sea "prudente" en esta actividad y que "no provoque un gasto adicional que no se puede sostener si no da una financiación adecuada", porque como ha sostenido, si la medida se aplica sin más apoyo económico, "van a disminuir el número de prácticas que se hagan".

"Como cualquier ciudadano, yo diré que cuantas más seguridades tengan los ciudadanos en el desarrollo de sus actividades, más derechos se verán cumplidos y haremos una sociedad mejor, pero si eso es a costa de que implique un coste adicional al desarrollo de la actividad formativa que desarrollamos, alguien nos tendrá que explicar de dónde vamos a sacar ese dinero", ha argumentado.

De esto modo, ha criticado al Gobierno, a quien ha pedido una "reflexión previa" porque ésta "no será la primera medida que se modifica desde que aparece publicada hasta que se va a ejecutar". "Una vez se entiende, y diez también, pero de una manera sistemática debería mejorarse", ha añadido Castro, quien ha relatado sobre este caso que "hubo en el pasado una moción de Podemos, ante la cual las universidades se manifestaron en contra, y que aquello quedó parado a nivel parlamentario y las universidades españolas no han tenido más conocimiento, hasta que "un día aparece publicada una norma y provoca esto".

Por último, se ha apoyado en su intervención en las manifestaciones realizadas por parte de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) en los últimos días y ha explicado que a nivel de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA) aún no hay una posición oficial. No obstante, "en las conversaciones no oficiales que he tenido, todo el mundo percibe lo mismo que yo", ha apostillado.

RECIBE EL CAMBIO DE GOBIERNO "CON CONFIANZA Y OPTIMISMO"

Por otro lado, el rector ha asegurado haber hablado tanto con el nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Romero, como con el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, y ha tenido una sensación de que "están dispuestos a una colaboración, ilusionados y convencidos de que no existe mejor aliado que el sistema universitario público andaluz y entre ellos la US", por lo que ha recibido el cambio en el Gobierno autonómico con "un alto grado de confianza y optimismo" y "desde la convicción de nuestra autonomía".

Así, ha afirmado haber estado "cercano con todos los políticos que tienen responsabilidad", porque "la universidad requiere lo mejor de todos los partidos", y ha añadido que "son innumerables los actos" en los que ha perdido apoyo "a todos los partidos sin excepción y con un gran resultado".

Ha enumerado que con el Gobierno de España anterior hubo actuaciones en muchos aspectos y que el exministro de Educación, Cultura y Deporte Íñigo Méndez de Vigo montó un grupo trabajo paritario entre ministerio y los rectores de universidades para "resolver las dificultades" que había creado el Decreto 3+2 y que se trabajó "hombro con hombro", a pesar de ser de un signo ideológico contrario al actual Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Creo que es una muestra inequívoca a lo largo de mis años de mandato de que no estoy en ningún espacio político con ninguna actividad concreta", ha asegurado.

En este sentido, a nivel autonómico no se ha mostrado preocupado sobre las bonificaciones en las matrículas de los estudiantes universitarios que aplica la Junta, ya que esta medida fue aprobada por unanimidad de "todos los grupos parlamentarios" y este hecho no le hace pensar que "debiera someterse" a una reflexión nueva. "No creo que debería ser un punto de debate", ha manifestado.

CRECIMIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA DE LA US

Durante su balance, el rector ha hecho hincapié en que la US ha crecido "en cantidad y calidad" de la productividad científica en "todas las ramas", tras hacer referencia al impacto normalizado de sus publicaciones científicas de 1,32 realizado por el 'Journal Citation Reports' en una escala donde la media mundial es uno.

En concreto, la universidad ha realizado 3.100 artículos en 2017, año del que existe el último compendio oficial, de los cuales el 45 por ciento se hacen en cooperación con centros de otros países.

También ha recalcado que la US es la tercera universidad española en patentes internacionales y la primera en el país en extensiones internacionales de las mismas, que en la gestión que han realizado de las peticiones de sus grupos de investigación en convocatorias competitivas a nivel nacional han captado 31 millones de euros y que, gracias a la participación de la universidad en el Plan Empleo Joven, 650 jóvenes están trabajando en la institución a través de este programa.

Asimismo, ha anunciado que por medio de un acuerdo global con los sindicatos con representación en la US para lanzar un conjunto de convocatorias de empleo y que se realizarán este año para el personal de Administración y Servicios de la entidad y que implica 480 plazas --233 de funcionario y 247 de laborales--. Como ha asegurado, esto hará que cuando termine 2019 la interinidad en este área estará por debajo del ocho por ciento.

El rector ha informado también de que se ha aprobado una proyecto de obra por valor de once millones de euros, 18 meses de ejecución y adjudicado a la empresa Sando para terminar la construcción del edificio conocido como Centrius, ubicado en la Cartuja. Este inmueble alojará parte de la Escuela Politécnica Superior de la US, que pasará a llamarse Centro Andalucía Tech Escuela Politécnica Superior (Cateps), mientras que el aulario de la Escuela será construido dentro de una parcela de 20.000 metros cuadrados, cedida por la Junta, también en la Cartuja.

No obstante, debido a la ubicación de estos terrenos, alejados del futuro Cateps, la US está negociando para conseguir otros más cercanos para ubicar el aulario.