La Rinconada (Sevilla) lleva a pleno una moción para declararse municipio libre de fracking y por las energías limpias

Publicado 10/12/2019 18:02:56 CET

LA RINCONADA (SEVILLA), 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos Municipales de PSOE y Podemos en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) llevarán al próximo pleno una moción con la que pretenden que se declare a la localidad sevillana como "libre de fracking" y a favor de las energías limpias, a la par que se insta a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España, como estado miembro de la Unión Europea, a prohibir en sus ámbitos competenciales el empleo del fracking.

Esto se produce después de que la empresa Oil and Gas Capital SL haya iniciado a principios de diciembre la prospección de unos terrenos en un paraje de La Rinconada denominado 'La Rata', actuaciones que contarían con las preceptivas licencias de las diferentes Administraciones, en las que se aclara que no se podrán llevar a cabo métodos "no convencionales o de fracturación hidráulica", conocida como 'fracking'.

En este marco, el Ayuntamiento de La Rinconada ha señalado en un comunicado que el día 20 de diciembre está previsto que se apruebe esta moción en la que "se ratifica el rechazo al fracking como técnica para la extracción de gas, declarándose municipio libre de fracking en los objetivos de la salud pública, el medio ambiente y el patrimonio natural".

De esta manera, y según recoge el texto de la moción, el Consistorio advierte de que, ante posibles solicitudes de permisos para la investigación y la extracción de gas empleando este método, "aprovechará todas las competencias que tiene otorgadas como administración local y recurrirá a los instrumentos administrativos o jurídicos a su alcance para paralizar dichos permisos".

Asimismo, se insta a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España a prohibir en sus ámbitos competenciales el empleo del fracking, "bloqueando así de raíz los efectos que éste pueda tener en el medio ambiente o en la salud de las personas y fortaleciendo el compromiso público en materia de sostenibilidad como legado a las generaciones presentes y venideras".

La moción anuncia la puesta en marcha de la mesa de trabajo 'La Rinconada, municipio libre de fracking', adscrita a las áreas de Hábitat Urbano y Medio Ambiente, para dar cuenta, información y evaluación de las medidas que competan para el cumplimiento de esta declaración. Dicha mesa, estará integrada por representantes de todos los Grupos municipales y por los servicios jurídicos, de arquitectura e ingeniería del propio Ayuntamiento de La Rinconada.

Por último, el Pleno municipal exigirá a la Junta de Andalucía el control exhaustivo del plan de tareas incluidas en la autorización publicada con fecha 14 de mayo de 2019 además de la vigilancia y verificación permanente de la no utilización de métodos no convencionales ni de fracturación hidráulica en el programa de sondeo y exploración, "ratificando así el compromiso de la Comunidad como territorio libre de fracking".