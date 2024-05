Salud afirma que "no tiene sentido" tener la UCI del Muñoz Cariñanos de Sevilla con "profesionales parados"

SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha defendido este miércoles que "no tiene sentido" tener la UCI del Hospital Muñoz Cariñanos con "profesionales parados cuando éstos pueden estar trabajando y haciendo otras labores" mientras no haya pacientes ingresados en esta unidad. "Esto se llama gestionar", ha remarcado, al tiempo que ha sentenciado: "La UCI del Muñoz Cariñanos no se ha cerrado".

En comisión parlamentaria y a preguntas del grupo socialista, Catalina García ha detallado que hay camas libres en las tres UCI --en la del Muñoz Cariñanos y en las del Virgen del Rocío, del que depende el primero-- porque "los pacientes no se fabrican, tienen que cumplir unos protocolos para acceder a una UCI".

De nuevo, la consejera de Salud ha contrapuesto la recuperación del Muñoz Cariñanos, antiguo Hospital Militar, con el "modelo" del PSOE. Tirando de hemeroteca gráfica, Catalina García ha recordado que la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE recibió en 2005 una instalación que funcionaba, con 750 camas, quirófanos, rayos X y TAC. "Lo cerraron a cal y canto, lo desmantelaron y lo vandalizaron", ha reprochado en su intervención en respuesta a la diputada socialista Adela Castaño.

Los sindicatos, como CCOO, ha exigido la "reapertura" de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Muñoz Cariñanos. Según CCOO, "con la de presupuesto público que se ha invertido en reabrir el antiguo Hospital Militar, y cuya reapertura ha sido promocionada a bombo y platillo por la Junta, es intolerable que tanto trabajadores como usuarios tengan que padecer un nuevo ataque a la sanidad pública mediante este cierre".