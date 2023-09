San Juan aprueba una moción del PSOE en apoyo a Jenni Hermoso con abstención de PP y Cambia y rechazo de Vox

El Gobierno local no respalda el texto al no ver necesario uno de los puntos incluidos por el PSOE y negarse los socialistas a retirarlo



El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), gobernado por la popular María Luisa Moya junto a Cambia San Juan, ha aprobado este jueves en su pleno ordinario de septiembre una moción del PSOE en apoyo a la futbolista Jenni Hermoso, a quien el ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales estampó un beso en la boca en la entrega de trofeos del Mundial de Fútbol Femenino, cuya final fue celebrada en Australia con la victoria del equipo español.

La moción ha sido debatida después de que el pasado 15 de septiembre, Rubiales, quien finalmente dimitió de su cargo tras los insistentes llamamientos de renuncia, prestase declaración como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, negando coacciones y falta de consentimiento en el mencionado beso a la jugadora, todo ello fruto de la querella presentada en su contra por la Fiscalía por presuntos delitos de agresión sexual y coacciones.

El debate plenario se celebraba además tras el comunicado en el que Jenni Hermoso, no convocada en la primera lista de Montse Tomé como nueva seleccionadora femenina, plagada de campeonas del mundo a pesar de su deseo de no ser llamadas, criticaba la "estrategia de división y manipulación" de la Federación Española de Fútbol para "amenazar" a las jugadoras.

SIN "PROTECCIÓN" EN LA FEDERACIÓN

"¿Protegerme de qué? ¿O de quién?", preguntaba retóricamente en este comunicado publicado en su cuenta oficial de la red social X, anteriormente Twitter, respondiendo a las palabras de la nueva seleccionadora, que explicó que no llamaba a la delantera del Pachuca para "protegerla". "Llevamos semanas, meses, buscando esa protección que dentro de la misma RFEF no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que lanzan una lista con jugadoras que han pedido ser no convocadas", añadió.

Hermoso considera que esta convocatoria, en la que las futbolistas se exponen a ser sancionadas si no acuden, tiene como objetivo dividir al grupo. "Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. Otra prueba indiscutible que demuestra que nada ha cambiado a día de hoy y que confirma la razón por la que estamos luchando y como lo estamos haciendo", señalaba Hermoso.

"VEJADA POR EL MACHISMO"

En ese sentido, la moción del PSOE rechaza el "intolerable abuso de poder" protagonizado por Rubiales, avisando de que Jenni Hermoso ha sido "vejada por el machismo", por lo que la propuesta implica un apoyo a la futbolista y a sus reivindicaciones y la de sus compañeras en demanda de "igualdad de trato" respecto a las plantillas masculinas de los equipos de fútbol y la "dignificación de las condiciones laborales".

Frente a ello, el portavoz local de Vox, Ángel Bordas, ha manifestado que aunque su partido rechaza la figura de Luis Rubiales, es necesario "diferenciar lo grosero de lo criminal".

Especialmente, ha recriminado al Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, que por la unificación de los delitos de abuso y agresión en un solo tipo y la máxima de que ante una colisión entre dos normas penales de vigencia temporal diferente, debe aplicarse la pena más favorable para el reo; ha derivado en 1.205 reducciones de condena y 121 excarcelaciones, hasta que el PSOE y el PP pactaron una reforma de la controvertida ley, remodelación no apoyada por Unidas Podemos, que cogobierna con los socialistas.

Así, Bordas criticaba que "el mismo gobierno" que ha promovido dicha ley "beneficiando a violadores" ponga ahora "el grito en el cielo hablando abusos y agresiones" en el caso de Jenni Hermoso.

Le ha replicado la portavoz de Podemos, Blanca Montero, defendiendo que la mencionada legislación no marca las mencionadas rebajas de pena, sino que son los jueces quienes "aplican la ley a su criterio", sosteniendo Bordas que el contenido de la moción vulnera el principio de presunción de inocencia de Luis Rubiales.

El PSOE ha agradecido a Bordas que no apoye la propuesta y le ha reprochado su "falta de empatía" ante la violencia contra las mujeres, exponiendo que el texto de la propuesta será corregido para incluir la presunción de inocencia de Luis Rubiales y defendiendo que es posible apoyar la moción sin que haya aún sentencia firme sobre el asunto.

A la hora de la votación, han apoyado la propuesta el PSOE y Podemos, mientras Vox ha votado en contra y el PP y Cambia se han abstenido finalmente, al no estar de acuerdo con un último punto de la moción que incluía la creación de una mesa por la igualdad, pues según defienden tales fuerzas la actual delegación municipal encargada del asunto dirige adecuadamente las políticas en la materia. Aunque han solicitado al PSOE la retirada de este punto para votar a favor, finalmente el PSOE no ha accedido y el PP y Cambia se han abstenido.