Sanz afea a Puente que compare el AVE a Huelva con la obra de la SE-40 y asegura que es una "auténtica falta de respeto"

SEVILLA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha afeado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que compare el "remate" del túnel de la S-40 con la alta velocidad Sevilla-Huelva-Faro, y lo ha calificado como una "auténtica falta de respeto a los sevillanos y onubenses" ya que se trata de infraestructuras que lleva el debate encima de la mesa "25 o 30 años".

Así lo ha manifestado Sanz en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, ante la pregunta de los periodistas relativa a las declaraciones vertidas por el ministro de Transporte en las que emplazaba al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a que decida si quiere que desde el Gobierno central "quiten" dinero del que su departamento está invirtiendo para "cerrar" la obra de la autovía SE-40 en la provincia de Sevilla, y que dicha inversión "se traslade" para poner en marcha una línea nueva de alta velocidad con destino a Huelva como reclama el Gobierno andaluz.

A este respecto, el alcalde ha declarado que "nada de lo que diga el ministro Puente me sorprende", puesto que, según ha lamentado, "es un señor que en el poco tiempo que lleva, también antes de portavoz, nos ha demostrado qué tipo de personaje es y qué tipo de ministro va a ser".

"A mí me parece que es un ministro que tiene su objetivo clarísimo, y es castigar a aquellos municipios, aquellas capitales, como el caso de Huelva y Sevilla, donde no gobiernan el Partido Socialista. Nos está castigando por no haber votado en las últimas municipales al Partido Socialista y parece que eso lo lleva a rajatabla", ha zanjado Sanz.