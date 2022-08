Sanz (PP) afea al alcalde el "incumplimiento sistemático" de las propuestas aprobadas por el Pleno de Sevilla

SEVILLA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha criticado este miércoles el "incumplimiento sistemático" de las propuestas aprobadas en el Pleno, al tiempo que ha explicado que "el grupo 'popular' ha presentado desde septiembre de 2021 hasta mayo de 2022 un total de 21 propuestas de las que 15 han sido aprobadas, pero solo se han ejecutado dos. Del resto aún no se ha hecho nada. Es decir el 86,6% de las propuestas no se han cumplido aún".

En una nota de prensa, Sanz ha señalado que "tenemos un alcalde que desprecia los órganos democráticos. Muñoz falta el respeto al Pleno, principal órgano de debate de la ciudad donde se tratan los problemas de Sevilla". Ha añadido que "el PSOE no cumple, hace caso omiso a los acuerdos plenarios, dejando los meses e incluso los años pasar. No se preocupa por cumplir las propuestas que los grupos de la oposición llevamos a Pleno, la mayoría de ellas consensuada con vecinos".

"Estamos hablando de propuestas para mejorar los barrios o resolver problemas de la ciudad en materia de limpieza y seguridad, entre muchos otros, pero el PSOE como es habitual les da la espalda a los vecinos, a la ciudad y a la oposición", ha reiterado el candidato. Con ello, ha afeado que "Muñoz hace lo mismo que Espadas. Esta ciudad no se merece un gobierno del PSOE que no cumple con Sevilla. Muñoz vota a favor en el 71% de las propuestas del PP pero luego no las cumple. Su voto en el Pleno es una mentira y todo queda en papel mojado".

Sanz ha manifestado que "la realidad de la ciudad y estos incumplimientos constantes desmontan el marketing de Muñoz con proyectos paralizados y decenas de propuestas de Pleno sin cumplir, concretamente trece desde septiembre de 2021, fecha en la que fui elegido candidato". En este sentido, Sanz ha detallado que las 21 propuestas aprobadas están relacionadas con arbolado, zonas verdes, limpieza, vía pública, seguridad, economía, empleo, polígonos industriales, patrimonio, infraestructuras y movilidad.

De todas ellas, quince han sido aprobadas y trece están sin ejecutar "lo que demuestra el compromiso del PP con la ciudad y con los sevillanos. El PP defenderá siempre los asuntos de la ciudad y los problemas de los sevillanos ante el Pleno, ante la Comisión y ante los órganos e instituciones que sean necesarias. Ahora le toca al alcalde cumplir con los ciudadanos", ha concluido.