Férriz pide al PP "dejar la actitud destructiva del perro del hortelano" con el decreto de medidas energéticas

SEVILLA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía y vicesecretaria general, Ángeles Férriz, ha calificado este martes el anuncio del PP de dar libertad a sus comunidades para decidir sobre el recurso ante el Tribunal Constitucional ante las medidas de ahorro energético del Real Decreto-ley 14/2022 como que "esto no es un partido serio" y ha instado a este partido a "dejar la actitud destructiva del perro del hortelano".

En una rueda de prensa en Sevilla, a preguntas de los periodistas, Férriz ha argumentado que "a lo largo del verano hemos visto el caos que tiene el PP" después de enumerar hitos como que "el señor Feijóo dice que hay que tomar medidas, se toman medidas pero ya no les parecen bien", a lo que ha sumado distintos pareceres como que "la presidenta de la Comunidad Madrid dice que va a tomar la iniciativa judicial y el presidente de Andalucía dice que no hay que judicializar", para concluir en que "ahora los barones pueden recurrir al Constitucional, pero cada cual que haga lo que quiera", de lo ha planteado la conclusión de que "esto no es un partido serio".

"Tenemos un problema que afecta a todos el país", ha sostenido Férriz sobre el gasto energético y la repercusión de la invasión de Ucrania por Rusia, quien ha esgrimido que "el Gobierno de España ha ido asumiendo su responsabilidad", así como que "en ningún problema le ha vuelto la cara el presidente del Gobierno, que se queden ahí para que se pudran como ha hecho Moreno Bonilla".

La portavoz parlamentaria y vicesecretaria general ha afirmado que "las comunidades autonómas tienen competencias suficientes para tomar medidas", punto donde ha recordado que "Ayuso ha adelantado a Moreno Bonilla", en referencia a que ha planteado complementar las medidas de ayuda al transporte, mientras que "Moreno Bonilla nada".

"Si no está de acuerdo con las medidas del gobierno, que diga las medidas que tomarían", ha afirmado Férriz en referencia al presidente de la Junta de Andalucía, quien ha sostenido que en ese caso "los andaluces podamos saber usted qué quiere, las que pone usted encima de la mesa".

La dirigente socialista ha recriminado al Gobierno andaluz el hecho de que "algunos están en permanente campaña" y considerar de ello que "ya está bien, ¿no?", para reclamar entonces que "habrá que solucionar los problemas de la gente" tras lamentar "esconderte de tu falta de gestión" y que "la mayoría absoluta no te da patente para no hacer nada".

Férriz ha proclamado que "menos mal Gobierno de España piensa en la gente".