Sanz (PP) apuesta por gestores de empresas municipales de Sevilla con "capacidad de gestión demostrada"

SEVILLA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, se muestra crítico con la gestión de las empresas municipales, desde Lipasam a Emvisesa pasando por Tussam, y asegura que, en caso de alzarse con el bastón de mando del Ayuntamiento de Sevilla tras las elecciones municipales de la próxima primavera de 2023, "pondré como prioridad" que los responsables de dichas empresas "vengan con capacidad de gestión suficientemente demostrada", así como que "conozcan el sector en el que se tendrán que fajar".

En una entrevista con Europa Press, Sanz sostiene que el "problema" de las empresas municipales "no es de dinero" sino de "mala gestión, organización y administración". En este sentido, asegura que en las empresas municipales deben aterrizar profesionales "con los deberes hechos". "Hay que venir aprendido de casa", defiende el candidato en alusión a su propuesta de profesionalización de los puestos directivos de esas empresas.

En esta misma línea, el cabeza de cartel de los 'populares' para las municipales sostiene que los "grandes problemas" que tienen ahora empresas como Lipasam y Tussam "no son económicos" sino de "mala gestión" al tener "al frente" a dos gerentes que "no conocían el sector y no tenían capacidad demostrada" en dichos ámbitos. En el caso concreto de Emvisesa, Sanz califica la gestión de "nefasta". "Solo se ha dedicado a vender humo", apostilla.

Precisamente, a juicio de Sanz, estas empresas, como el Ayuntamiento en su conjunto, "afortunadamente, no tienen una mala situación económica", estado que el candidato defiende que es fruto de la "etapa de Zoido (PP)". "Se encontró con un Ayuntamiento que venía de la etapa del alcalde de los megaproyectos, que fue Monteseirín, y le tocó a él, en el peor momento económico de la democracia, sanear el Ayuntamiento, con más de 800 millones de euros de deuda".

En este contexto de "Ayuntamiento saneado", el candidato asegura que "va a seguir generando expectativas" cuando se le pregunta por el volumen de prioridades anunciadas desde que arrancó su carrera para las elecciones municipales. "Gracias a Zoido tenemos un Ayuntamiento saneado que permitirá afrontar muchos retos que evidentemente vamos a tener por delante".

"No va a ser un problema económico, no va a ser un problema presupuestario. Lo que sí será es una cuestión de gestión y organización", subraya, al tiempo que apunta a que al Consistorio "le falta impulso político". "Si el gobierno no coge el toro por los cuernos y se implica en los grandes proyectos de la ciudad, al final, la Administración termina funcionando por inercia y termina casi paralizándose", sentencia.