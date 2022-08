Espadas cuestiona a Moreno su "revolución verde" tras las peticiones del PP de "volver a las nucleares y al carbón"

SEVILLA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha cuestionado este viernes la "revolución verde" que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), promulgaba en la anterior legislatura, tras las peticiones de sus compañeros del PP sobre "volver a las nucleares y al carbón".

Así lo ha manifestado Espadas en su cuenta personal de Twitter, donde ha planteado a Moreno que "dónde queda la apuesta por las renovables que lanzó en su investidura", una publicación que ha acompañado con dos titulares que recogen dichas declaraciones.

"La realidad es que revolución verde no es más que un eslogan para usted", ha asegurado Espadas, tras defender que la comunidad "no puede retroceder" en la transición energética a las renovables y "en su responsabilidad para el ahorro y la eficiencia energética".

"No se puede decir una cosa para ser presidente y otra cuando ya lo eres. El PP no puede decir una cosa en España y otra en Andalucía", ha concluido el socialista.

DECLARACIONES DEL PP

Con respecto a las declaraciones a las que se refiere Espadas, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha pedido este mismo viernes al Gobierno que "se pierda ideología y se haga una apuesta clara, como marca Europa, en el tema las nucleares y el mantenimiento de la vida útil de esas nucleares" o en las plantas de ciclo combinado.

Así, Bravo ha ejemplificado que "otros países como Alemania" ha puesto en marcha esta práctica, toda vez que ha remarcado "la necesidad de agilizar los procesos de autoconsumo y de energías renovables facilitando la tramitación de los mismos e incluso con los fondos Next Generation".

No ha sido el único de la formación que se ha referido a las nucleares, ya que el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha insistido que "va en la línea de lo que están haciendo otros países" y ha defendido "no tener prejuicios ideológicos para afrontar la crisis sino sentido común", aprovechando "todos los recursos", como la energía nuclear.

"La crisis energética no se puede afrontar con ideología", ha apostillado, para subrayar que en otros países ya están hablando de extender la vida útil de las centrales nucleares pero en España por un "prejuicio ideológico de la izquierda" van a estar "condenados a no hacerlo". A su juicio, España "no se puede plantear esos lujos".