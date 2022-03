Sanz (PP) critica la situación de "abandono y degradación" del barrio del Juncal de Sevilla

SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha afirmado este martes que un alcalde "no puede consentir" la situación de "abandono y degradación" que vive el barrio del Juncal. "Nuestros barrios están peor que hace siete años. Esta ciudad necesita un alcalde que se ponga a trabajar ya".

Así lo ha expresado el candidato popular tras recorrer esa zona junto a vecinos del barrio. Sanz ha manifestado su "alegríanos" por el hecho de que el gobierno municipal "gestione en base a nuestra agenda, pero no vale limpiar solo el punto de la convocatoria y olvidarse de los alrededores del barrio", ha destacado en un comunicado.

El Juncal presenta un "abandono inadmisible", le exigimos al alcalde --Antonio Muñoz (PSOE)-- que realice un "plan urgente de actuaciones" en todo el barrio, ha añadido. En este sentido, el candidato del PP ha destacado que la plaza del Juncal, "el lugar en el se ha convocado a los medios de comunicación estaba esta mañana limpio, pero la realidad es que hay suciedad generalizada por las calles".

Al respecto, Sanz ha enumerado una serie de problemas en la zona tales como "papeleras llenas de basura, proliferación de ratas, actos vandálicos, aceras destrozadas, socavones, contenedores quemados y pasos de peatones sin pintar". Además, el candidato popular ha destacado que existen "árboles sin podar, zonas verdes sin mantenimiento, calles sin iluminación e instalaciones deportivas abandonadas".

"Un alcalde no puede permitir que haya ratas muertas por las calles o que los vecinos tengan que usar las linternas de los móviles para iluminar algunas vías, ya que debido a la falta de poda la luz de la farola no llega al suelo", ha señalado Sanz. "Es lamentable que haya suciedad incrustada en el pavimento porque este aún pegajoso de los caramelos de la Cabalgata de Reyes o que exista riesgo de caídas debido a su mal estado", ha reiterado el candidato del PP a la Alcaldía.

Sanz ha añadido que "es más que evidente" que los servicios básicos municipales "no funcionan, no se gestionan con eficacia y eficiencia", lo que provoca que los barrios de la ciudad "estén deteriorados y presenten un estado deplorable, además, de inseguros". El candidato del PP ha explicado que "todo se resume en que Sevilla no funciona. Entre los objetivos de mi proyecto de ciudad, dentro de la cultura de la eficacia, buscaré la excelencia y eficacia de los servicios públicos municipales para que la ciudad funcione".

Por último, el candidato del PP ha concluido que "es necesario poner en marcha actuaciones inmediatas de limpieza, seguridad, podas, mantenimiento de zonas verdes, reparación del asfaltado así como la necesidad de realizar actuaciones urgentes de desratización, desinfección y desinsectación ante la proliferación de ratas en todo el barrio".