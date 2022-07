Sanz (PP) ofrece "mayor control" sobre el arbolado de Sevilla para evitar "talas injustificadas" como en Ramón Carande

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha afirmado este sábado que habrá un "mayor control" sobre el arbolado de la ciudad para evitar "talas injustificadas", como la de la avenida Ramón Carande.

Según ha explicado en una nota, en esta vía la arboleda llegaba hasta el final, pero "ahora, por la falta de control del gobierno municipal del PSOE, hay un tramo en el que ya no habrá árboles porque la obra que se está ejecutando los ha talado".

"Esta no es la estética que yo quiero para mi ciudad", ha dicho Sanz, para el que esta situación "es la mejor prueba de dos cosas". En primer lugar, ha considerado que "en esta ciudad no hay nadie pendiente de nada" y, "aunque es cierto que el Ayuntamiento de Sevilla ha abierto un expediente informativo a la empresa", nadie estaba pendiente de esta obra para que esto no ocurriese.

"En segundo lugar, es una muestra más del desprecio de este gobierno socialista por la masa verde de nuestra ciudad", ha añadido. Al hilo, ha apuntado que "no cuenta con el ratio de un árbol por cada tres habitantes, ni con los 14 metros cuadrados por habitante recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la mayoría de los alcorques están vacíos".

El candidato 'popular' ha defendido que "Sevilla tiene que ser capital verde" y ha afirmado que llevarán "a cabo un plan de choque" para recuperar su arbolado.

"Cuando yo sea alcalde de Sevilla, en una ciudad donde la sombra es tan importante, será una prioridad el cuidado del arbolado. Y, por supuesto, la Gerencia Municipal de Urbanismo estará encima de todas las obras que se hagan en la ciudad para que no ocurran estos hechos", ha subrayado.