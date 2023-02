Sanz y el viceconsejero de Fomento defienden en Sevilla Este el compromiso de actualizar la línea dos de metro

SEVILLA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Sanz, dentro de los actos que ha celebrado en Sevilla Este, donde ha presentado su proyecto 'Sevilla Este Como Sueñas', ha abordado junto al viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet Sánchez, las infraestructuras de movilidad como el metro, cuya futura línea dos abarca esta zona de la ciudad.

Sanz, en esta reunión con vecinos sobre la situación de la zona, ha destacado que "Juanma Moreno no se va a olvidar de los vecinos de Sevilla Este y va a licitar este año la actualización del proyecto de la Línea 2 de Metro tras décadas de marginación del PSOE". Ha añadido que "Juanma Moreno está y estará muy pendiente de Sevilla".

Al hilo de ello, Muñoz-Atanet Sánchez ha avisado que los proyectos constructivos de la red completa de metro, tras su redacción y entrega en 2011, estaban "en un cajón" y ya habían quedado "obsoletos" por los cambios normativos, siendo actualizados ya los de la línea tres por parte del actual Gobierno andaluz, con la promesa de hacer lo propio con la dos. "La Junta de Andalucía tiene un objetivo claro con la Línea 2 de Metro, hay un compromiso expreso del presidente, Juanma Moreno, para licitar la actualización del proyecto en este 2023".

"Es importante no parar e ir avanzando los proyectos en paralelo no dejarlos en un cajón. No parar hasta que la red de metro esté terminada porque Sevilla Este y Sevilla lo necesita. Estamos dispuestos a que sea una realidad lo antes posible", ha resaltado el viceconsejero de Fomento.

José Luis Sanz ha señalado la necesidad del cierre del anillo del Cercanías, con parada en Sevilla Este. Ha indicado que "reivindicaremos el impulso de esta infraestructura tan importante e impulsaremos su construcción con el nuevo Gobierno del PP en La Moncloa". Al respecto, el viceconsejero de Fomento ha manifestado que "es una infraestructura totalmente abandonada por el Estado".

Respecto a la SE-40 han destacado "la pérdida de tiempo y los engaños del PSOE", que desde el Gobierno central ha acometido un nuevo estudio informativo del paso sur del río, decantado por la opción de sustituir por un puente los túneles contratados en 2009, cuya ejecución quedó paralizada hace unos diez años cuando apenas había comenzado su construcción.

"El PSOE lo único que está haciendo es darle patadas al balón y los tiempos de Sevilla no son los tiempos del PSOE y urge el cierre de la SE-40", han aseverado.