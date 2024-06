El sector literario muestra "inquietud" por la "fragilidad" de la cultura en un foro de la Diputación de Sevilla

SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector literario ha destacado este jueves su "inquietud" por la "fragilidad" de la cultura en un foro profesional de la Diputación de Sevilla, que en esta primera edición se ha denominado 'Los oficios del libro'. "Hay inquietud evidente en el sector porque nos damos cuenta de que la cultura, siendo tan importante, es lo más frágil".

Así lo ha expresado la periodista y escritora Eva Díaz Pérez, con las que ha dado inicio el encuentro. "Dependemos de vaivenes políticos e ideológicos, de caprichos personales. Porque la gestión cultural no está en manos de profesionales, sino de políticos a los que, en principio, salvo excepciones, no les interesa mucho la cultura", ha añadido en una nota de prensa de Diputación.

Con esta jornada se ha clausurado este primer foro profesional de la cultura, promovida por el Área de Cultura y Ciudadanía del organismo provincial para analizar la situación del sector. "Por esta Casa de la Provincia ha ido pasando, en diferentes mesas sectoriales, una buena representación de las artes escénicas y plásticas, del flamenco, de la música y, hoy, de la literatura. Desde la Diputación estamos ya sintiendo el agradecimiento del sector y definiendo los puntos sobre los que vamos a trabajar en materia cultural", ha afirmado el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández.

"El hecho de que desde la Diputación se nos haya invitado y se esté haciendo una escucha activa, es una cosa que alivia y nos sentimos reconfortados. Es un impulso absolutamente necesario que los creadores agradecemos, porque hacía falta y porque nosotros detectamos que hay un silencio institucional ante el mundo de la cultura", ha asegurado Díaz Pérez.

Según Casimiro Fernández, "creíamos necesario que escucháramos la realidad de la cultura en la provincia para comenzar un plan de trabajo conjunto, al que creo que es importante que se sumen el resto de las administraciones porque no podemos remar en dirección contraria". En opinión del diputado, "estoy seguro de que con las conclusiones del foro vamos a sacar mucha materia cultural, en la creación, en la sinergia, en los programas. Ahora nos queda lo más importante: trabajar y remar en la misma dirección institucional, para cubrir las necesidades detectadas y expresadas desde la profesión".

FRAGILIDAD Y PRECARIEDAD

El novelista Salvador Gutiérrez Solís; las poetas Carmen Camacho y Victoria León; el editor David González Romero; el librero Rafael Guerrero; el crítico literario y ensayista Ignacio Garmendia; la periodista Mercedes de Pablos; el escritor y traductor Antonio Rivero Taravillo y el periodista y ensayista Fran G. Matute, han sido los ponentes de las tres mesas que han integrado esta jornada, bajo los títulos 'La creación literaria', 'Los mapas del libro' y 'Radiografía de la escritura', moderadas por Eva Díaz Pérez.

Además, ha intervenido también en cada uno de los debates un público numeroso entre los que figuraban invitados como Jesús Carrasco, Lola Pons, Manuel Ángel Vázquez Medel, Juan Lamillar, Manuel Pedraz, Amalia Bulnes, o Miguel Escalera, entre otros. Para Carmen Camacho, poeta, aforista y profesora de escritura creativa, "esto era necesario que lo habláramos desde hace tiempo, tengo la sensación de llegar diez minutos tardes a las cosas".

"Me parece que hay una idea bastante romántica en mucha ocasiones de nuestro oficio, cuando nuestro oficio finalmente está mediado por muchos temas, desde los más burocráticos a los más vitales, de los que no puedes hablar para que te entienda con nadie que no sea de este ámbito, así que espero que de está puesta en común salga cierto espíritu de que no está una sola frente a algo tan complejo como dedicar su vida a esta vocación", ha añadido la escritora.

Para Camacho, "son bastantes los problemas que el sector está poniendo en evidencia en estas mesas. Para empezar, sentimos que no hay una apuesta determinante por la cultura desde las instituciones públicas, en tanto en cuanto lo que se hace se desmantela a continuación. No hay un acuerdo, no hay un pacto".

Eva Díaz Pérez ha incidido en la precariedad también en su valoración. El tema de la precariedad, todos los temas que existen y que nos afectan a los creadores no solo como creadores, sino también desde el punto de vista económico y profesional, "está saliendo y está siendo un foro muy interesante en este sentido, porque nuestro trabajo es muy individual y ésta es una oportunidad de conocernos y de conectar colectivamente".

Como colofón, Camacho ha reivindicado un reconocimiento a la cultura y a cuantas personas se dedican a ella. "Esto creo que es un compromiso vital y una responsabilidad en la que creemos que podemos aportar algo desde puntos que nos sostienen, que nos hacen a nosotros mismos entendernos mejor y entender mejor el mundo, que eso es la cultura".