Sevilla City One valora la estrategia 'Alcalá Futura' como referente en la metrópolis

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 empresas adheridas a Sevilla City One han asistido a la jornada técnica sobre 'Ecosistemas urbanos habitables y sostenibles. Alcalá Futura -Agenda Urbana 2030', organizada por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y la Asociación de Sevilla City One, Metrópolis del Sur, que se ha celebrado en La Procesadora de Alcalá de Guadaíra con la presencia del teniente de alcalde delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora; responsables de Sevilla One City como su portavoz, José Ignacio Fernández; y el delegado de Coral Homes en Andalucía, Federico González.

La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez Contreras, ha valorado de manera muy positiva que esta esta primera jornada haya tenido como escenario la ciudad alcalareña ya que "Alcalá Futura es todo un referente, un proyecto estratégico que guía el proceso de transformación de nuestra ciudad en los últimos años y que seguiremos desarrollando para construir una ciudad más más sostenible, cohesionada e inteligente".

En la actualidad, Alcalá de Guadaíra ha alcanzado un grado de ejecución del 117 por ciento de los fondos europeos Edusi (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) con una inversión total, incluidos otros fondos, de 26,2 millones de euros lo que ha posibilitado una importante transformación urbana, social, sostenible e inteligente de la ciudad.

En este sentido, la alcaldesa ha situado el listón aún más alto y ha anunciado que "trabajamos en proyectos que redundarán en una mayor calidad de vida para las alcalareñas y los alcalareños mediante la captación de fondos europeos de la Estrategia Territorial Integrada o de otros fondos llegados mediante la colaboración público-privada. Las previsiones son captar en los próximos años 15 millones de euros de fondos europeos para inversiones en la ciudad".

Así lo ha asegurado en la jornada de este miércoles el delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica del Ayuntamiento, Jesús Mora, en la mesa redonda sobre 'Alcalá Futura'. "Alcalá de Guadaíra se ha convertido en una ciudad referente en la gestión de fondos europeos, y nos posiciona como una ciudad referente de transformación urbana sostenible respecto a otras ciudades del área metropolitana y otras urbes nacionales de cara al nuevo marco de fondos europeos que se abrirá en este primer semestre de 2024, gracias al impulso del equipo de Gobierno y al trabajo de los técnicos y servicios municipales".

Por su parte, el portavoz de Sevilla City One, José Ignacio Fernández de Jódar, ha manifestado que "el proyecto de 'Alcalá Futura' es un modelo para seguir como ciudad referente de transformación urbana sostenible junto con otras ciudades del área metropolitana de Sevilla y otras urbes nacionales, integrándola en un análisis de Sevilla y su metrópolis, y con el objetivo de reforzar la marca Sevilla en el desarrollo urbano sostenible".

Recientemente, el portavoz de Sevilla City One recordó el reconocimiento de la Unión Europea por su esfuerzo en lograr la neutralidad climática a 2030, y considera que "con la unión de todas las ciudades que conforman la metrópolis de Sevilla, con una visión más global, se facilitaría el acceso tanto a financiación pública y privada, como destino atractivo en el Sur de Europa para la inversión privada nacional e internacional en la ciudad metropolitana del Sur de Europa".

Por su parte, Federico González, Delegado Territorial de Coral Homes en Andalucía, uno de los principales actores del sector privado en el término municipal de Alcalá de Guadaíra, donde disponen de suelo en diferentes ámbitos de desarrollo como son El Campo de las Beatas, Pirotecnia o la Cornisa de Zacatín, entre otros, "que suponen para Coral Homes, un total de unos 200.000 metros cuadrados de techo residencial, así como más de 50.000 metros de suelo de usos terciarios y compatibles, y que supondrían proyectos residenciales de más de 7.000 viviendas, en su mayoría asequibles y de primer acceso a la vivienda de la población del área metropolitana".

"Alcalá ha experimentado estos años una Transformación Sostenible con el objetivo de hacer de la ciudad un espacio amable, acogedor y saludable", han dicho desde el Ayuntamiento. Para ello, "está afrontando retos estratégicos como el desarrollo ambiental para la transición ecológica con una gestión sostenible del agua, el desarrollo económico como medida para impulsar el emprendimiento en los nuevos sectores económicos y el desarrollo del Plan Industrial 2030; el impulso social mediante un pacto de cohesión social y un plan de igualdad de género; el cultural que integra el casco histórico con el entorno patrimonial y la implementación de un nuevo modelo de gobernanza que incluye un plan de regeneración urbana de los barrios para lograr la ciudad de los 15 minutos".

NUEVO MODELO DE MOVILIDAD

Todo ello va acompañado de la puesta en marcha de un nuevo modelo de movilidad que en Alcalá con indicadores destacados como los 7.970 vehículos de media al día que transcurren por el vial intermedio con la consiguiente descongestión del casco histórico de la ciudad. Entre otros retos conseguidos, se ha posibilitado la mejora de la eficiencia energética alcanzando un 118 por ciento de ejecución con actuaciones en el alumbrado público, la mejora de los edificios municipales, con un ahorro anual de 80.577 euros de consumo eléctrico y la mitigación del impacto medioambiental mediante la reducción de la emisión de 370 toneladas de CO2.

Por otra parte, Mora ha manifestado que "gracias a la financiación por parte del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation), el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra podrá elaborar su propia Agenda Urbana 2030".

Sevilla City One, Metrópolis del Sur

Sevilla City One, Metrópolis del Sur de Europa, es una iniciativa de colaboración pública-privada, con cerca de 450 empresas participantes entre entidades públicas, compañías y profesionales con representatividad transversal de diferentes sectores. Sevilla City One, con más de 3.000 ciudadanos adheridos a la iniciativa, surgió de la sociedad civil con el objetivo común de posicionar a Sevilla, Metrópolis del Sur de Europa, referente del crecimiento urbanístico más eficiente y sostenible, en cumplimiento de la neutralidad climática antes de 2030.

Sevilla City One, Metrópolis del Sur, tuvo sus orígenes gracias a la alianza estratégica de las principales promotoras del sector inmobiliario español con presencia en Sevilla y su metrópolis, AEDAS Homes, CBRE, Bekinsa, Caralca, Grupo Insur, LandCo, Metrovacesa y Vía Célere, y recibió el apoyo sectorial de la Asociación de Constructores y Promotores de Sevilla, GAESCO, y la colaboración de las administraciones públicas, el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía.