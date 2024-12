Sevilla vivirá este domingo una histórica jornada con sus principales devociones en las calles

SEVILLA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular toca a su fin y lo hará este domingo con una procesión extraordinaria con algunas de las principales devociones de la ciudad y su provincia, que mostrará, sin duda, innumerables estampas al tratarse de un acontecimiento único. Encabezado por la Virgen de los Reyes, patrona de la Archidiócesis, el cortejo reunirá devociones tan representativas de la religiosidad sevillana como el Gran Poder, la Macarena y la Virgen de Setefilla de Lora del Río.

Un evento que posibilitará que en una misma procesión figuren no sólo las dos Esperanzas que tanto fervor despiertan en la ciudad, en una y otra orilla, sino el Señor de Sevilla, que habita en San Lorenzo el resto del año. Una 'carrera oficial' muy diferente a la que se establece en Semana Santa y alejada de la Campana, que dejará para el recuerdo el paso de esos titulares por puntos hasta ahora impensables para el orbe cofrade como el Paseo Colón, junto a la Plaza de Toros, donde se ubicará el paso de la patrona de Sevilla, que estrena su nuevo palio de tumbilla.

En torno a las 16,20 horas, saldrá de la Catedral dicho cortejo integrado por la Virgen de los Reyes, el Gran Poder, la Virgen de Setefilla, la de Valme de Dos Hermanas, la Virgen de Consolación de Utrera, el Cristo del Cachorro, la Esperanza de Triana y la Esperanza Macarena, que recibía este martes la Rosa de Oro concedida por el Papa Francisco en reconocimiento a su devoción universal. Monseñor Edgar Peña, enviado especial del Pontífice, fue el encargado de depositarla a sus plantas durante una solemne ceremonia celebrada en la Basílica.

El cortejo, integrado por un máximo de 300 hermanos de cada una de las corporaciones, realizará un recorrido común que discurrirá por la Plaza del Triunfo, Santo Tomás, Avenida de la Constitución, Puerta Jerez, Almirante Lobo y Paseo Cristóbal Colón. Desde este punto, las distintas corporaciones regresarán a sus respectivas sedes, con la salvedad de aquellas que proceden de la provincia que entrarán en templos de Sevilla.

Así, la Virgen de Setefilla se encaminará hacia la parroquia de San Andrés, sede canónica de la hermandad de Santa Marta; los hermanos de Consolación entrarán en el templo de Los Terceros, en la calle Sol, donde radica la hermandad de la Sagrada Cena, y Valme se dirigirá hacia la antigua Colegial del Salvador.

DISPOSITIVO ESPECIAL DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD

En estas dos jornadas se espera la llegada de decenas de miles de visitantes a la ciudad, lo que ha motivado que desde las administraciones públicas se haya elaborado un dispositivo especial de seguridad, con alrededor de 2.500 agentes.

Ante las aglomeraciones de público en torno a la Magna, Emergencias Sevilla activará un protocolo especial para informar en las redes sociales sobre la ocupación en las calles a través de un 'semáforo'. Así, el color rojo indicará aforo completo, de modo que no se permitirá el acceso a la vía en cuestión y se recomendará usar itinerarios alternativos; el ámbar significa que el acceso está controlado y se sugiere no acceder con carritos de bebés o sillas de ruedas; por último, el color verde mostrará fluidez, si bien se recomienda no obstaculizar el paso en esa zona.

REFUERZO DE TUSSAM

Tussam aumentará durante el periodo en el que estará vigente el plan de movilidad diseñado para la ocasión el número de autobuses en servicio, especialmente en las líneas que acceden a los puntos de mayor interés. En este sentido, el día 7 se incrementa la oferta global en un 40% respecto a un sábado normal, llegando al 100% en las horas punta, mientras que en la jornada siguiente, la oferta global será un 80% superior a la de un domingo habitual. Además, esta jornada será gratis en todas las líneas excepto la del aeropuerto.

En cuanto a los aparcamientos, el Ayuntamiento ha habilitado 18.156 plazas para turismos más 1.916 plazas para autobuses en el entorno del centro --Cartuja, Charco de la Pava y terrenos de la Feria-- y Tussam ofrecerá al respecto una línea lanzadera circular para conectar esos espacios de aparcamiento con el punto más cercano al recorrido de la procesión.