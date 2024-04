"Sigue vigente" a 3 días de la Feria el llamamiento sindical en la plantilla de Tussam a no hacer horas extra

SEVILLA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

A escasos días de que comience la Feria de Abril, sigue vigente el "llamamiento" cursado a la plantilla por todos los sindicatos con representación en la sociedad municipal Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), que son la Agrupación Sindical de Conductores (ASC), CGT, CCOO, el Sindicato Independiente de Trabajadores del Transporte (SITT) y CSIF; para no aceptar la realización de horas extra y ceñir su trabajo a lo estrictamente marcado en su jornada laboral.

El secretario general de CGT en Tussam, Francisco Cárdenas, ha manifestado a Europa Press que tras la citada circular difundida a la plantilla hace varios días, la convocatoria "sigue vigente", porque ninguna de las secciones sindicales ha "revocado el llamamiento".

En dicha circular, los sindicatos lamentaban que la dirección de la empresa, participada en solitario por el Ayuntamiento de Sevilla, no ponga "toda la carne en asador para sacar el convenio (es decir la negociación del mismo) adelante, reconociendo las penosidades" de la plantilla" a la hora de plasmar el dictado texto. "Nuestras horas extra son igual de importantes que las de otros colectivos que ya han conseguido pactar sus condiciones laborales", indicaban los sindicatos de Tussam, después de que antes de la Semana Santa, los representantes de los agentes de la Policía Local, por ejemplo, lograsen un acuerdo para las compensaciones por los servicios extraordinarios de las fiestas primaverales, con la inclusión de "gran parte de las reivindicaciones".

Exponiendo que de momento ha sido convocada una nueva reunión de la comisión negociadora del nuevo convenio de Tussam para el día 26 de abril, pues según ha asegurado las conversaciones "continúan con normalidad", Francisco Cárdenas ha expuesto que "a fecha de hoy sigue vigente" el citado llamamiento a la plantilla.

Al respecto, ha precisado que la convocatoria "no es ningún tipo de paro, ni paro parcial, ni huelga", porque la "decisión particular" de cada trabajador de aceptar o no horas extraordinarias "es una cuestión que siempre ha existido".

En el marco de la negociación del nuevo convenio colectivo pesan propuestas como las de ASC en demanda de que en materia de fines de semana, Tussam ofrezca "a todos los trabajadores que voluntariamente soliciten trabajar algunos adicionalmente, una prima de productividad por fin de semana extra consistente en 450 euros más las primas de sábado y domingo"; así como una "prima diaria de FFPP para conductores, coche taller y supervisores, por el incremento de viajeros en los días de Semana Santa y Feria, consistente en 50 euros diarios, que se cobraran en Semana santa desde el Viernes de Dolores al Domingo de Resurrección, ambos inclusive y en Feria desde el sábado del "Pescaito", hasta el domingo después de los fuegos, ambos inclusive"; o que "los trabajadores de movimiento y talleres tengan garantizados el descanso de tres fines de semana al mes".