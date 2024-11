El sorteo extraordinario del 11/11 de la ONCE deja más de un millón de euros en San Pablo (Sevilla)

La vendedora de la ONCE Pilar Contreras que ha repartido 1.130.000 euros en San Pablo (Sevilla).

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sorteo extraordinario del 11/11 de la ONCE ha dejado un premio de un millón de euros --1.130.000 euros-- en San Pablo (Sevilla), donde la vendedora Pilar Contreras vendió la serie agraciada con este premio en la avenida de la Soleá. Este sorteo ha repartido 600.000 euros entre Estepona (Málaga), La Taha, en la Alpujarra granadina, y en la localidad de Linares (Jaén).

Contreras, que es vendedora de la ONCE desde 2007, con discapacidad auditiva, vendió también otros 65 cupones premiados con 2.000 euros cada uno, que suman otros 130.000 euros. "Estoy muy contenta y me alegro mucho por mi barrio", decía mientras contaba a todos los clientes que se acercan a su quiosco, según ha recogido al entidad en un comunicado.

En Estepona (Málaga), Juan Gómez vendió diez cupones premiados con 50.000 euros cada uno, repartiendo así medio millón de euros, mientras que, en La Taha, en la Alpujarra granadina, y en la localidad jienense de Linares se vendieron también sendos cupones premiados con 50.000 euros cada uno.

Mayor suerte tuvieron aún en Canarias, en concreto en Santa Cruz de Tenerife, el sorteo extraordinario del 11/11 de la ONCE ha dejado su mayor premio, once millones de euros y, además, otros ocho cupones premiados con 50.000 euros cada uno, de la mano de la misma vendedora. En total Canarias ha hecho honor a su nombre de islas afortunadas y se han llevado un total de doce millones de euros de los 21,4 millones de euros en premios mayores repartidos entre varias comunidades autónomas. También Valencia se ha llevado dos millones de euros en este sorteo extraordinario de la ONCE.

El sorteo extraordinario del 11/11 de la ONCE puso en juego un primer premio de once millones de euros, y once premios de un millón, a sendas extracciones de un número (cinco cifras) y una serie. Además, 119 premios de 50.000 euros, 1.309 de 2.000 y otros 1.080 de 1.200 euros.

