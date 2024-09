El sorteo de la ONCE deja 350.000 euros en la plaza de la Magdalena de Sevilla

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este pasado martes ha dejado una parte de su fortuna en pleno centro de Sevilla con diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno que ha vendido Concepción Márquez en la plaza de la Magdalena donde ha repartido 350.000 euros entre sus vecinos.

En una nota de prensa, la fundación ha explicado que Concepción es afiliada a la ONCE y vendedora desde 2022. Miope de nacimiento, y después de 42 años al frente de un negocio familiar de alimentación, tuvo que cambiar el rumbo de su vida por la pérdida de visión. "En buena hora que me metí en la ONCE, desde el minuto cero he encontrado muchas cosas y muy buenas. Me ha cambiado mucho la vida. Yo no necesito que me toque el cupón, a mí ya me tocó el premio gordo desde que entré en la ONCE", ha dicho, al tiempo que ha señalado que "no puedo ni hablar, me siento feliz".

La ONCE apunta que la vendedora ha perdido recientemente a su perrita Luna, con la que ha compartido los últimos 16 años de su vida. "Es que era tan importante como mi madre mi padre y me está mandando muchas fuerzas desde arriba, me ha quitado muchas penas y me ha dado muchas alegrías y necesito estos chutes de alegría, y Luna me ha dado fuerzas desde el cielo para dar este premio porque no quería que yo estuviera triste en ningún momento", ha relatado entre las felicitaciones de sus clientes.

El sorteo de la ONCE del 10 de septiembre, que estaba dedicado al Paseo del Salón de Palencia, ha llevado el resto de sus premios a Asturias, Castilla y León, Cataluña y la Comunidad Valenciana. El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.