El sorteo de la ONCE deja más de 1,1 millones de euros en El Viso del Alcor (Sevilla)

La vendedora visueña de la ONCE María Dolores Muñoz - ONCE

SEVILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este pasado miércoles ha volcado la mayor parte de su fortuna en El Viso del Alcor (Sevilla), donde María Dolores Muñoz vendió la serie agraciada con medio millón de euros, el mayor premio que ofrecen los sorteos de diario de la ONCE, y 19 cupones más agraciados con 35.000 euros cada uno, repartiendo así 1.165.000 euros.

Muñoz cumplirá dentro de tres semanas su primer año como vendedora de la ONCE en El Viso del Alcor y anoche, cuando le llamaron para comunicarle que había dado el premio, no se lo creía. Vende habitualmente en la avenida de las Tinajas, pero este pasado miércoles vendió en la avenida de Carlos Cano, supliendo a un compañero. Una operación de espalda hace más de un año, cambió el rumbo de una vida dedicada, como la de toda su familia, Los Ferra, como los conocen en el pueblo, al comercio.

"No puedo estar más contenta con la ONCE, me han cambiado la vida, y hoy, el remate, hacer feliz a tanta gente es increíble, es lo más bonito, lo que más me gusta del mundo es dar esta alegría. Esta es la alegría más grande", explica desbordada por la ilusión y las ganas de compartir esa felicidad con sus clientes a lo largo de esta mañana.

"Yo tengo un angelito en el cielo", dice en alusión a su madre que falleció en 2020 por COVID. "Ella vendía todo lo que le pusieras por delante, era una fenómena, y eso nos los inculcó a sus cinco hijos porque todos trabajamos de cara al público y nos encanta nuestro trabajo. A todos los de la familia nos gusta la venta, porque lo hemos mamado. La quería todo el mundo mucho. Ella desde donde está me ha mandado su suerte. Y de ahí me gusta a mi estar cara al público y tratar con las personas. Es lo que hemos vivido siempre, del comercio, y siempre me ha encantado vender", afirma visiblemente orgullosa.