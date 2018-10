El sorteo de la ONCE reparte 350.000 euros en Écija (Sevilla)

ONCE

Publicado 05/07/2018 12:42:02 CET

ECIJA (SEVILLA), 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este pasado miércoles ha dejado parte de su fortuna en la localidad sevillana de Écija, donde Francisco Lora vendió 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno, repartiendo así 350.000 euros en el municipio.

Lora es vendedor de la ONCE desde 2013 y ha repartido la suerte en la avenida Doctor Sánchez Malo, donde tiene ubicado su punto de venta, a las puertas de una farmacia en una rotonda de la entrada a la localidad sevillana. "Anoche me enteré porque me llamó uno de los clientes que ha ganado el premio. Son clientes míos de diario y personas necesitadas, así que estoy muy contento", ha comentado esta mañana.

Este premio llega solo 48 horas después de que la ONCE repartiera 1.680.000 euros en Los Palacios y Villafranca. Además, en la localidad gaditana de Prado del Rey se han repartido 560.000 euros entre 16 vecinos. Este sorteo ha dejado otros 70.000 euros en Arcos de la Frontera por lo que en total ha repartido 980.000 euros entre las provincias de Sevilla y Cádiz. El resto de premios han ido hasta Asturias.