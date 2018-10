Toma de posesión del director de la Etsii y los decanos de Enfermería y Geografía e Historia de la Hispalense

Publicado 28/06/2018 19:10:27 CET

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (Etsii) ha acogido la toma de posesión de su director, José Luis Sevillano, y los decanos de las facultades de Enfermería, Fisioterapia y Podología, Máximo de la Fuente, y Geografía e Historia, Javier Navarro, renovando de esta forma sus cargos e iniciarán una nueva legislatura al frente de sus respectivos centros.

La trayectoria profesional y académica de José Luis Sevillano ostenta la Cátedra de Arquitectura y Tecnología de Computadores. Además, como se indica en un comunicado, es miembro Senior del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Ha sido vice-presidente y miembro del Comité Ejecutivo de The Society for Modelling and Simulation International (SCS), así como 'General Chair / Program Chair' de un buen número de congresos internacionales.

Actualmente, Sevillano es editor asociado de las revistas de impacto 'International Journal of Communication Systems (Wiley)' y de 'Simulation (Sage)' y ha ocupado diversos cargos de gestión universitaria en la US, incluyendo la dirección del Secretariado de Innovación Docente (2007-8) y de la ETS de Ingeniería Informática (desde 2014).

El decano de la facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, Máximo de la Fuente, es profesor del departamento de enfermería y tiene una amplia experiencia asistencial en el ámbito de las urgencias y emergencias sanitarias. También atesora un gran vagaje en la gestión universitaria ya que desde el año 2005 ocupa de forma ininterrumpida diversos cargos de gestión en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la US.

Por su parte, el decano de la facultad de Geografía e Historia, Javier Navarro, es profesor de Análisis Geográfico Regional en la US y miembro del Grupo de investigación 'Estudios Territoriales y Desarrollo Europa-Asia'.

Las líneas de investigación y los proyectos actuales están dirigidos a los ámbitos de educación ambiental y sostenibilidad; desarrollo y recuperación de áreas rurales en declive; problemática de los incendios forestales en Andalucía. Sobre estas temáticas se han presentado ponencias y comunicaciones en diferentes congresos, seminarios y jornadas, así como trabajos en revistas y capítulos de libros.