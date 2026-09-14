El tomate de Los Palacios (Sevilla) supera los 12 millones de kilos en la primera cosecha del año, 3,5% más que en 2025

Reunión de la Asociación de Productores del Tomate de Los Palacios presidida por el alcalde y también presidente de este organismo - AYTO.DE LOS PALACIOS

LOS PALACIOS (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El alcalde y presidente de la Asociación de Productores del Tomate de Los Palacios (Sevilla), Juan Manuel Valle, ha destacado el balance positivo de la primera cosecha de tomate del año tras la reunión de la junta directiva de la entidad, en la que han participado representantes de las empresas y cooperativas que la integran --Frupal, Las Nieves y Parque Norte-- junto al delegado municipal de Agricultura, Jesús Condán. En este sentido, esta primera campaña se ha cerrado con una producción que ha superado los 12 millones de kilos de tomate (+3,5%), lo que representa unos 413.000 kilos más.

Valle ha señalado, además, que, según la información trasladada por los productores, continúa aumentando la superficie dedicada al cultivo, con la construcción de nuevos invernaderos y la incorporación de jóvenes agricultores al sector, tal como destaca el Consistorio palaciego en una nota de prensa.

"Cuando se aumenta la superficie de cultivo, se siguen construyendo nuevos invernaderos y hay jóvenes que se incorporan a la agricultura, eso hace mirar el futuro con esperanza", ha subrayado el alcalde.

Otro de los aspectos valorados positivamente durante la reunión ha sido el comportamiento del precio medio del tomate, que se ha mantenido en niveles considerados aceptables para garantizar la rentabilidad de las explotaciones. Asimismo, se han cumplido los compromisos establecidos con el sector industrial, que absorbe varios millones de kilos de tomate procedente de los campos palaciegos y contribuye a sostener el precio medio de la producción.

En cuanto a las incidencias agrícolas, la primera parte de la campaña se ha desarrollado sin problemas generalizados relacionados con las plagas. Aunque se han detectado algunos casos puntuales, estos no han tenido una incidencia destacable sobre el conjunto de la producción.

La Asociación de Productores del Tomate de Los Palacios afronta ahora la segunda cosecha del año con optimismo, aunque las previsiones apuntan, como es habitual, a un volumen inferior al registrado en la primera.

Entre los factores que explican esta circunstancia se encuentra la decisión de parte de los agricultores de diversificar cultivos o realizar rotaciones que favorezcan el descanso y la recuperación de la tierra.

CONSOLICACIÓN DE LA MARCA 'TOMATE DE LOS PALACIOS'

Junto al balance de producción, la Asociación de Productores continúa trabajando en la promoción y consolidación de la marca 'Tomate de Los Palacios', que durante este verano ha contado con una importante proyección mediática vinculada al Mundial de Fútbol y a la tradicional entrega de tomates a los futbolistas palaciegos campeones del mundo Fabián Ruiz y Gavi.

Juan Manuel Valle ha destacado que esta acción promocional ha permitido que el nombre del 'Tomate de Los Palacios' alcance una repercusión mediática de ámbito internacional, contribuyendo a reforzar el posicionamiento y el reconocimiento de la marca.

El alcalde ha subrayado también que esta estrategia de promoción representa también el trabajo conjunto de Frupal, Las Nieves y Parque Norte, de sus productores y del Ayuntamiento, bajo el paraguas de la Asociación de Productores.