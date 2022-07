Trabajadores de Abengoa piden apoyo a Teresa Rodríguez, que afea que "no haya una implicación mayor" de Gobierno y Junta

SEVILLA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Abengoa se han reunido este martes con la portavoz de Adelante Andalucía, la diputada electa Teresa Rodríguez, para pedirle su "apoyo", como vienen solicitando a todos los grupos y parlamentarios andaluces, ante la delicada situación que atraviesa la empresa, que busca salvarse de la quiebra. En respuesta, Rodríguez ha criticado que no haya en esta cuestión "una implicación mayor" tanto del Gobierno como de la Junta.

El encuentro se ha producido en el Parlamento andaluz, donde este jueves arranca la nueva legislatura y donde la presidenta del comité de empresa de Abengoa Energía, Laura Rodríguez, ha destacado a periodistas que los trabajadores de la multinacional necesitan "del apoyo de todos los políticos, de todos los parlamentarios".

"Queremos una solución para la compañía, que siga siendo un grupo unido de todas las sociedades que lo componen", ha dicho Rodríguez, en un momento en que Gobierno y Junta trabajan para acotar el conglomerado de más de 300 filiales que componen la multinacional y salvar "lo que sea susceptible de salvar", algo que pasa necesariamente porque tengan volumen de negocio y empleos.

Mientras se estudia la situación y delimita un plan de negocio sobre el que las partes lleguen a acuerdos, los trabajadores continúan con su ronda de reuniones con portavoces políticos, este martes con Adelante Andalucía --que contará en la nueva legislatura con dos diputados-- con el objetivo de "recabar todos los apoyos de los grupos" porque Abengoa "es una compañía estratégica" para la comunidad.

Una idea en la que ha incidido, a su turno, la propia Rodríguez. "No podemos permitirnos el lujo de seguir perdiendo tejido industrial andaluz", ha enfatizado la parlamentaria electa, que ha sostenido que Andalucía "no puede vivir solo del turismo y no puede vivir solo de la exportación de materias primas, porque eso es condenarla permanentemente a una situación de vulnerabilidad y de dependencia económica".

Por todo ello, ha dicho no entender "por qué no hay una implicación mayor por parte de administraciones", tanto el Gobierno como la Junta, considerando además que "uno de los ingredientes sin duda" es que se trate de una empresa andaluza. "No hay condicionamiento, ni fuerza de negociación, ni poder suficiente para condicionar al Gobierno del Estado a que se relacione con esta empresa", ha asegurado.

También ha dicho ver una "falta de implicación por parte de la Junta", que "concibe Andalucía únicamente como el patio de recreo del turismo europeo y como la despensa de Europa". Adelante Andalucía, ha sostenido, propondrá una vez inaugurada la legislatura "una resolución institucional" para apoyar a los trabajadores y propone como solución para la compañía "un rescate público, pero con participación pública, con control de esos fondos".

"No podemos seguir confiando en los gestores privados solamente", ha apuntado Rodríguez.