Unión Sevillana del Taxi señala los "cobros abusivos" de los VTC en la Feria y avisa de más "episodios de captación"

SEVILLA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Sevillana del Taxi ha señalado este martes los "cobros abusivos" de los vehículos de transporte concertado (VTC) que operan para empresas de alquiler con chófer como Uber o Cabify durante la Feria de Abril hispalense, avisando además de nuevos "episodios de captación" irregular de clientes por parte de estos conductores, más allá de los casos ya detectados por la Policía Local.

David Capelo, presidente de la Unión Sevillana del Taxi, ha manifestado a Europa Press que "en líneas generales", los primeros días de la Feria están transcurriendo con un cumplimiento del plan de movilidad diseñado por el Ayuntamiento hispalense para este multitudinario evento. "Lo que se pretendía era impedir la entrada de este tipo de vehículos (VTC) en el Real, en la avenida Flota de Indias, y el taxi ha sido capaz de hacer cumplir la norma y la ley, lo que el reglamento exige, que es que en grandes eventos ellos no puedan estar deambulando ni captando clientes; y así se está cumpliendo a grandes rasgos", ha indicado.

Dicho documento de planificación municipal determina que "dada la elevada concentración de personas en el recinto ferial, entre las 18,00 horas del 13 de abril y las 06,00 horas del 21 de abril, y en horario entre las 12,00 y las 06,00 horas del día siguiente desde el domingo día 14 al sábado 20 de abril, tendrán la consideración de zonas de concentración y generación de demanda de servicios de transporte de viajeros todo el perímetro interior de las zonas de tráfico restringido de Los Remedios y Tablada y los viarios perimetrales que delimitan las mismas".

Ello, merced al decreto-Ley 8/2022 de la Junta de Andalucía sobre la regulación de los VTC en la región, que dispone "imponer determinadas limitaciones al servicio de VTC, pues de lo contrario este servicio acabaría por realizar la mayoría de los servicios más rentables, al ofrecerlos en condiciones menos onerosas que los taxistas"; precisando esta regulación que no se permite expresamente a los VTC la circulación en busca de clientes ni propiciar la captación de viajeros en todo "lugar donde se esté celebrando un evento deportivo, cultural, social o de cualquier otra índole que tenga gran potencialidad de generación de viajes".

LA SENTENCIA DEL PLAN DE 2022

La patronal de los VTC, de su lado, esgrime la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número siete, no firme al haber sido recurrida; que anuló el plan de Movilidad elaborado por el Ayuntamiento de Sevilla para la Feria de Abril de 2022, que prohibía a los VTC circular, recoger o dejar viajeros en buena parte del viario de Los Remedios y Tablada; por discriminar a los VTC frente a los taxis, exentos de tal prohibición, con el consiguiente perjuicio final para el consumidor; extremo derivado de una denuncia de la Agencia de la Competencia de Andalucía al entender que dicha planificación vulneraba la libre competencia en el transporte de viajeros, una denuncia fruto a su vez de la denuncia inicial de la patronal andaluza de los VTC.

El plan de movilidad determina igualmente que a los VTC "se les permitirá la carga y descarga de pasajeros en un tramo de la calle Virgen de Lujan comprendido entre las calles Virgen de las Montañas y Santa Fé, así como en un tramo de la glorieta Avión Saeta comprendido entre la calle José Delgado Brackenbury y el puente de la Delicias"; pero quedándoles "prohibida la parada en doble fila".

"En caso de que la zona se encuentre ocupada en el momento de llegada, no podrán parar a la espera de que la misma quede libre, debiendo de continuar la marcha para poder realizar la parada cuando la misma se encuentre despejada. La parada deberá de realizarse por el tiempo mínimo imprescindible para la subida o bajada de los viajeros, no pudiendo permanecer parados a la espera de los mismos en caso de que estos no se encuentren en el lugar en el momento de llegada", estipula además el plan muncipal de la Feria respecto a los VTC.

MÁS "EPISODIOS DE CAPTACIÓN" IRREGULAR

Al respecto, David Capelo ha alertado de que pese a todo, constan "episodios de captación" irregular de clientes por parte de los VTC además de los ya detectados por la Policía Local en la estación de trenes de Santa Justa y el aeropuerto, dado el "aluvión" de VTC llegados a Sevilla con motivo de la Feria de Abril, un número de vehículos "muy difícil de controlar" porque como ha manifestado, "los recursos de la Policía Local son limitados".

Además, ha avisado de "cobros abusivos" de los VTC con el consiguiente "desencuentro" de las empresas de alquiler de coches con chófer "con los consumidores en general", constatando finalmente que esta nueva edición de la Feria de Abril "está siendo muy, muy multitudinaria". "No damos a basto", ha dicho exponiendo que los taxistas sevillanos están desplegando todo su esfuerzo para cubrir las necesidades de movilidad de la ciudadanía.